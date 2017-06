Exhibirán por primera vez dos cuadros de Kurt Cobain La Seattle Art Fair pondrá en exhibición dos pinturas nunca expuestas de Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, fallecido en 1994, según informó The New York Times.

29 de Junio de 2017

(Foto: The New York Times)

Las pinturas podrán ser vistas del 3 al 6 de agosto en el CenturyLink Field Event Center de la ciudad de Seattle, ciudad que fue el epicentro de la movida grunge de la que Nirvana fue máximo exponente a principios de los 90.

La agencia United Talent Agency obtuvo los permisos para mostrar las obras y, además, se encuentra en planes de preparar una exhibición itinerante con las obras de Cobain.

El guitarrista y vocalista de Nirvana solía dibujar, pintar y realizar diversas manualidades estrafalarias, siempre con el original estilo que también lo acompañaba en sus letras. Una de las obras que se colocarán en la muestra será la que se usó como portada de “Incesticide” (1992), disco que compilaba rarezas, covers y otras canciones que no fueron parte del megaexitoso “Nevermind” (1991).

The New York Times indica que las pinturas de la muestra revelan figuras expresionistas, con reminiscencias al pintor noruego, Edvard Munch, y que no estarán a la venta.