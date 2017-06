“Mi gobierno no tiene elementos de corrupción” El periodismo "se ensaña con determinadas figuras para generar la idea de que en Uruguay existe corrupción", dijo el vicepresidente Raúl Sendic tras presentarse ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Actualizado: 29 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Tras la polémica por los gastos con la tarjeta corporativa de Ancap y la publicación del libro "Sendic, la carrera del hijo pródigo", el vicepresidente dijo que "fue un error haber mantenido el silencio durante mucho tiempo, todo el año pasado".

"Ustedes saben que ha sido una campaña muy intensa, muy feroz, yo lo siento así. Al principio pensé que iba a ser algo pasajero, que era parte de una circunstancia que estábamos viviendo, pero se ha convertido en una campaña feroz", afirmó.

Respecto al libro dijo que "eso no es una biografía, esa no es mi vida, esa es apenas una parte de mi vida que ellas quisieron reflejar en ese libro, visto con mucha mala fe".

"Todo tiene una explicación. Ellas tienen que explicar. Quien tiene que explicar que eso tiene algún vínculo con el 'dinero K' son ellas, porque no puede ser que los periodistas afirmen cualquier cosa o tiren una sospecha y tengamos que ser nosotros los que expliquemos que somos inocentes. El periodismo profesional lo que tiene que demostrar efectivamente es que hubo algún tipo de delito. Si afirman que tenemos algún vínculo con el 'dinero K' lo tiene que demostrar quien escribe el libro", expresó.

"¿Por qué no investigan donde verdaderamente ha habido corrupción en Uruguay? Por ejemplo yo tenía sentado en la Asamblea General a dos diputados que están procesados. Hay uno que hoy le están pidiendo el cierre de fronteras. ¿Ustedes lo investigaron? ¿Investigaron a Zulamián, si hubo financiamiento a las campañas electorales de su partido por parte de Zulamián? ¿Si Sanabria financió la campaña electoral de su partido? No, el periodismo no investiga eso, se ensaña con determinadas figuras para generar la idea de que en Uruguay existe corrupción en el gobierno, y lo hablo en nombre de todo mi gobierno. Mi gobierno no tiene elementos de corrupción", agregó.

"Creo que no hay antecedentes en la política uruguaya en los últimos tiempos donde haya un ensañamiento con uno de los representantes de la política como es mi caso", dijo Sendic.