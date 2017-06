¿Qué le preguntó la junta anticorrupción al directorio de Ancap? El presidente de la junta anticorrupción, Ricardo Gil, dijo que decidieron pedirle información a Ancap sobre el uso de las tarjetas corporativas porque no está claro si hay irregularidades.

Actualizado: 29 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le solicitó información al directorio de Ancap sobre el uso de las tarjetas de crédito corporativas en el marco de la ley 19.340. Lo hizo en su función de órgano de control superior contra la corrupción con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, tal como lo establece la ley.

“¿Se usan estrictamente para fines corporativos, institucionales? ¿Si no se usan para fines institucionales, cabe la posibilidad de que alguien lo use con fines personales? ¿Si lo hace, se le pide el reintegro? A partir de ahí se sacarán las conclusiones que haya que sacar sobre si hay algo irregular o no, pero lo primero es tener información objetiva y nosotros consideramos que lo publicado por los medios de prensa es respetable, pero no es suficiente para que hagamos nada. Tenemos que preguntar”, dijo Gil a No Toquen Nada a propósito de las preguntas que le hicieron.

Gil dijo que la Jutep actuó para dar una señal a la ciudadanía dado que ningún organismo público pidió ampliar la información que circuló a través de los medios. Además, aclaró que el pedido incluye a todo el directorio y a todos los periodos.

“Si me dicen que el criterio es utilizarla con fines personales, yo voy a decir que no, que no es aceptable. Esto no es con ningún director en especial, si surge que hubo uno, dos o cinco directores que lo usaron para fines personales y no hubo un reclamo de reintegro, no me consta que sea así, pero si fuera eso, ahí hay algo absolutamente irregular. Un funcionario público, esté donde esté, no puede usar los fondos públicos para fines personales”, afirmó.

Sobre la respuesta de Ancap, Gil dijo que no tiene elementos para dudar del criterio que tendrá la empresa para responder, pero en caso de que no los deje conforme pueden pedir una ampliación.

“Asumimos, en principio, más allá de que decimos que la corrupción existe en Uruguay, que también existen una serie de valores y criterios en la ciudadanía y en los funcionarios públicos donde en principio no vemos que vaya a haber una resistencia para un pedido de información que es muy sobrio y muy claro. Si eso pasa, veremos qué hacemos”, agregó.