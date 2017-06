“No respires”, de Fede Álvarez ganó el Premio Saturn a la mejor película de terror

Los Premios Saturn son entregados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror.

“No respires” estaba nominada junto a los films: “El conjuro 2”, “Ouija: El origen del mal”, “Demon”, “La bruja”, “La morgue” y “Estación zombie”.

BEST HORROR FILM Winner is #DontBreathe accepting is #FedeAlvarez at the #SaturnAwards !! pic.twitter.com/4XLIu8J5vn