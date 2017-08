Kendrick Lamar ganó el premio MTV a Mejor video del año El rapero Kendrick Lamar ganó el domingo el premio el Mejor video del año gracias a su sencillo "Humble", en la entrega de los MTV Video Music Awards en Los Ángeles.

Actualizado: 28 de Agosto de 2017 | Por: Redacción 180

El artista angelino, que competía en ocho categorías, ganó en total seis galardones, entre ellos los de Mejor video de hip-hop y Mejor dirección.

El tema aparece en el último disco, "DAMN.", en el que vuelve a un hip-hop más tradicional luego de su experimentación con el jazz en "To Pimp a Butterfly".

Originario de Compton, en el sur de Los Ángeles, Lamar abrió la gala en el estadio de Inglewood interpretando "Humble" vestido de rojo sobre un escenario negro iluminado por luces láser.

El premio a Canción del año fue para Lil Uzi Vert por "XO Tour Llif3" y Ed Sheeran fue el Mejor artista del año.

También recibieron galardones Twenty One Pilots, Kanye West, Khalid, Zayn en colaboración con Taylor Swift, y Zedd y Alessia Cara.

Los premios comenzaron con un marcado tono político, cuando Katy Perry, la maestra de ceremonias, mostró un periódico anunciando que "el mundo está en llamas" y Paris Jackson llamó a resistir a los neonazis.

"El mundo va bien, ¿no? Todo va súper bien. Tal vez no tanto", dijo Perry tras descender del techo del escenario en un traje espacial.

En tanto Paris Jackson, hija del difunto rey del pop Michael Jackson, concedió el primer galardón de la noche, el de Mejor video pop del año, al grupo Fifth Harmony.

"Debemos mostrar a estos nazis y supremacistas blancos que no tenemos ninguna tolerancia a su odio ni su discriminación, debemos resistir", dijo al público.

Premio para todos

Por primera vez se otorgó un premio que no tenía nada que ver con la realización audiovisual: el de "Mejor combate contra el sistema". Y en esta categoría no hubo perdedores.

Fue entregado por la madre de Heather Hayer, quien murió a mediados de agosto en un ataque de un simpatizante nazi en Charlotsville (Virginia, este) cuando se manifestaba contra el fascismo.

"Hace sólo quince días mi hija murió al manifestarse contra el racismo. La extraño. Me emociona mucho ver que tanta gente en todo el mundo encuentra inspiración en su coraje", declaró.

El premio fue entregado a los seis nominados: John Legend por "Surefire", cuyo video aborda el sentimiento antimusulmán en Estados Unidos; Logic y Damian Lemar Hudson por el tema racial "Black SpiderMan" y The Hamilton Mixtape por "Immigrants (We Get the Job Done)".

También se llevaron el galardón Sean, por "Light"; Alessia Cara, por "Scars To Your Beautiful"; y Taboo y Shailene Woodley, por "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL".

Además, en un reflejo de la evolución de las normas culturales, los VMA de este año eliminaron las separaciones entre las categorías para hombres y mujeres y rebautizaron la estatuilla que se entrega a los premiados. Antes llamada "Hombre en la Luna", ahora el galardón se llama "Persona en la Luna".

Taylor Swift, sombría

La estrella del pop Taylor Swift mostró su imagen más oscura en el estreno durante la velada del video de "Look What You Made Me Do", una pegadiza canción que desde su lanzamiento el viernes ocupa los primeros lugares en las listas de streaming.

La cámara se acerca a una tumba que dice "Aquí yace la reputación de Taylor Swift", un tema que al parecer tendrá mucho peso en su nuevo álbum titulado "Reputation" y que se estrenará el 10 de noviembre.

En el video, en el que Swift luce un maquillaje gótico, la artista estrella un vehículo y los paparazzis aparecen repentinamente para mostrar su accidente al mundo.

La cantante de 27 años, conocida por su imagen poco confrontativa, aparece en el video destrozando una tienda con un bate de béisbol y al volante de una motocicleta con una chaqueta de cuero.

AFP