Importar un juguete tiene más requisitos de calidad que una moto Desde este mes y por primera vez, Uruguay cuenta con una exigencia de calidad vinculada a los neumáticos de reposición para motos.

Actualizado: 28 de Agosto de 2017 | Por: Emiliano Zecca

Un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería estableció la primera medida de calidad vinculada a las motos. La exigencia es para la importación de neumáticos de repuesto, pero la disposición no incluye a las motos y ni siquiera contempla a los neumáticos que vienen con ellas de fábrica. Esto significa que como vehículo, la moto todavía sigue sin regularse y no hay ninguna exigencia para los importadores.

“No hay un cumplimiento de un control regulatorio atrás como en los juguetes o neumáticos. Simplemente, se tramita una licencia de importación y en el caso de los juguetes es necesario tramitar una licencia que tiene un ensayo que efectúa LATU, que controla el nivel de plomo, que el juguete no tenga puntas filosas, etc. Pero para motos no hay nada”, dijo el director de la División Administración de Regímenes Industriales, Mauricio Reyna.

“Como consumidor entiendo que se pueden exigir cuestiones de calidad y cada vez se exige más, es uno de los puntos de decisión, pero hoy a nivel normativo no tenemos nada para pedir requisitos de seguridad”, agregó.

En el periodo 2013 a 2017 ingresaron al país más de 250.000 motos, de las cuales 40.000 lo hicieron en 2016. El 97% es de origen chino y en el mercado uruguayo hay 10 empresas que importan más del 90% del total.

Reyna dijo que la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), junto a otros organismos del Estado, están trabajando en una regulación e hicieron un borrador con exigencias de calidad para las motos que se empezarían a aplicar a partir de 2020. Esto ya fue discutido también con los importadores.

Por ejemplo, las exigencias que se aplicarían incluyen sistema de frenos ABS/CBS para motos, según su cilindrada. También se exigiría el encendido automático de luces, requisitos de calidad para los que vienen instalados y espejos retrovisores.