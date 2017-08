El tren: entre UPM y su peor registro histórico Servicios Logísticos Ferroviarios, la empresa de trenes de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), movió 650.000 toneladas de carga durante el 2016 y alcanzó su peor registro histórico. El “Ferrocarril Central”, el proyecto asociado a la nueva planta de UPM, sería la puerta para reactivar el modelo.

Actualizado: 30 de Agosto de 2017 | Por: Redacción 180

El promedio histórico de carga que se mueve por las vías uruguayas es de 1.000.000 de toneladas por año, pero luego de un pico de 1.500.000 toneladas en 2013, los números han venido cayendo y en 2016 se llegó al peor registro.

El expresidente de AFE y actual subsecretario de Transporte, Jorge Setelich, dijo en No Toquen Nada que el estado de las vías y la falta de inversión explican la situación. “Se ha venido bajando porque no se ha hecho mucha cosa y esto sumado a la poca viabilidad que tiene el negocio, por las características de la infraestructura y del material rodante, hacen que no funcione. También pienso que es un desafío muy grande, solo hubo inversión para mantener las máquinas y si querés mejorar tenés que invertir, y si no invertís, el negocio no funciona”, expresó.

El 15 de agosto el gobierno presentó el proyecto “Ferrocarril Central”, que se hará a través del mecanismo de Participación Público Privada (PPP). La obra implica la construcción y el mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el Puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros.

Setelich reconoció que el proyecto tomó impulso a partir del anuncio de UPM de instalar su segunda planta en el centro del país, cerca de Paso de los Toros, en Tacuarembó.

Se estima que la nueva planta va a mover 2.500.000 de toneladas de carga por año y su viabilidad está atada a contar con el ferrocarril como modo de transporte para sacar la producción.

Sin embargo, Setelich dijo que para el gobierno la obra no depende solamente a UPM, a pesar de su importancia. “Se genera un cambio de situación bastante importante, pero lo que se está trabajando desde el gobierno es para promover esa inversión, no porque sea el único evento que va a justificar el futuro de Uruguay, porque se tiende a generar esas polarizaciones de que si está UPM el mundo existe y si no está, no. Y eso no es así”, afirmó.

Para el subsecretario hay otras condiciones que pueden hacer viable el proyecto. “Nosotros somos productores de alimentos, se multiplicó por cuatro la carga del país, pasamos de generar alimentos para nueve millones de personas a generarlos para casi 30. Las perspectivas de crecimiento son mayores, hubo zafra récord de soja de 3.200.000 de toneladas, tenemos posibilidades de generar alimentos. Estás son las condiciones que yo pienso que existen, pero que se han tratado a nivel interno con el Poder Ejecutivo”, agregó.