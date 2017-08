Paro en escuelas públicas de Montevideo por agresión a dos maestras Este jueves paran 24 horas los maestros de las escuelas públicas de Montevideo, debido a la agresión que sufrió la maestra directora y una maestra comunitaria de la escuela 251.

Actualizado: 31 de Agosto de 2017 | Por: Redacción 180

“En la tarde hubo una agresión a dos compañeras maestras, la maestra comunitaria y la maestra directora, de parte de una mamá de un niño. Es un nuevo hecho a lamentar, parece que va siendo hora de parar un poco la mano con este tema. La madre agrede primero a la maestra y luego vuelve a agredir a la directora”, dijo a Canal 12 Pablo Caggiani, consejero de Primaria.

Daysi Iglesias, del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu), comunicó que entre las 8 y las 10 estarán declarando ambas maestras en el Juzgado de Bartolomé Mitre. El sindicato convocó también a una Asamblea a las 17 en el local del PIT-CNT.

En mayo, cuando se produjo la primera agresión del año a una maestra, Daysi Iglesias había dicho a No toquen nada que sabían que la medida de paro automático ante estos casos no es la mejor, pero que no han encontrado una alternativa.