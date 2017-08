Fiscal pidió prisión para la madre que agredió a dos maestras El fiscal Juan Gómez pidió la prisión preventiva por dos delitos de lesiones personales intencionales para la madre que agredió a una maestra y la directora en la Escuela 121, de Millán y Lecocq.

Actualizado: 31 de Agosto de 2017 | Por: Redacción 180

El fiscal cuenta en su fallo que la madre fue llamada a la escuela por la maestra y la directora para reclamarle por el cuidado de uno de sus hijos. Tenía tres hijos en ese centro. La conversación terminó cuando la directora le llamó la atención por las horas “no adecuadas” en las que veía al niño en la calle.

Esto desató el enojo de la madre que comenzó a insultar a las docentes mientras se retiraba de la dirección.

“Dada esa actitud, la maestra la siguió, solicitando que se calmara, teniendo en cuenta que alrededor de 250 niños usufructuaban del recreo en esos momentos y el incidente era percibido por estos. La indagada continuó ofuscada, insultando, llevándose por delante a alguno de los pequeños, procurando ubicar a dos hijos menores que también concurren a la escuela, con la finalidad de retirarlos del lugar. Al no encontrarlos, se puso cada vez más nerviosa y fastidiosa”, dice el fallo.

Una vez que ubicó a sus dos hijos menores, no el que había sido motivo de la reunión, quiso retirarse pero encontró el porton cerrado. El fallo dice que los niños pedían que su madre se calmara pero frente a ellos y el resto de los escolares, comenzó a pegarle a la maestra. Primero una patada en el abdomen que la derribó y luego “manotazos” en la cara. La maestra resultó con varios traumatismos en el rostro, piernas y brazos.

Minutos más tarde, la madre regresó a la escuela con su pareja a buscar a su hijo mayor. Sin embargo, el niño no quería ir con su madre. Frente a esto, la madre tomó a la directora del pelo “a la altura de las orejas y comenzó a golpearla contra el marco de la puerta, no obstante el pedido del niño de que no lo hiciera”. La directoria sufrió lipotimia sin pérdida total de conocimiento y traumatismos varios.

EL fiscal entiende que la medida de presión se justifica por la cercanía de la vivienda de la agresora con la escuela, las características de la agresión y el temor de las víctimas.

“Esas conductas, requieren, definitivamente, se adopten respuestas que más allá de la extensión de la medida, constituyan un freno de respeto frente a desbordes para con los docentes, freno que no es otra cosa que la aplicación de la ley, ante quien, como la indagada, en forma airada, como corolario de sus desatinos, manifiesta "te lo regalo con moño y todo" refiriéndose a su menor hijo”, dice el fiscal.