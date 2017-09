“Me voy a ir por esa puerta, les pido disculpas” Julio Bocca comunicó de forma oficial su renuncia como director artístico del Ballet Nacional del Sodre. La renuncia se hará efectiva desde enero 2018. A partir de allí Bocca seguirá trabajando con los bailarines, durante un tiempo que no definió.

Actualizado: 01 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

“Esta vez sí. Llego hasta fin de año y necesito un tiempo para mí. Estoy feliz con la decisión que tomé, era algo que necesitaba. Como le dije a la ministra voy a seguir viviendo acá, mi intención es poder estar más con los bailarines, dar clases, ensayar”, dijo Bocca.

El exbailarín comunicó esto en un breve acto en el Auditorio del Sodre, en el que se disculpó por no responder preguntas de la prensa, porque prefiere dejar pasar un tiempo.

Negó que su decisión estuviera motivada por peleas internas y pidió que no se armaran chimentos al respecto.

“Les pido por favor que esto no se transforme en un quilombo, en líos, comentarios, chimentos. No me peleé con nadie, al contrario. Tengo apoyo de todo el equipo que trabaja acá. Tratemos de llevarlo como algo común y corriente, que puede pasar, sobre todo porque tenemos giras internacionales y creo que la imagen de profesionalismo es muy importante mantenerla”, afirmó.

De todos modos, fuentes cercanas al ballet sostienen que Bocca está cansado por tener que trabajar sin que haya una dirección clara del Sodre.

Bocca dijo que las temporadas 2018 y 2019 están ya armadas por lo que seguirá “todo normal” en los próximos dos años. Luego, dijo, coordinará con quien lo reemplace para ver cómo se sigue.

Pese a que estaba sensibilizado, por momentos se tomó la situación con humor.

“Agradecer porque de ayer a hoy vendimos 700 entradas. Brutal, le ganamos al partido de Uruguay y Argentina., que ojalá empaten”, bromeó. Dijo que su intención es tener más tiempo para estar en la sala de ensayo, con los bailarines. “Transmitir eso que uno aprendió”, afirmó.

Sobre el final de la conferencia, en la que no hubo preguntas, Bocca se quebró por la emoción.

“Me voy a ir por esa puerta, les pido disculpas. Sigo acá, tengo mi pareja acá, estoy muy feliz, tengo mi casa muy cerca. Puse mi corazón, sigo poniendo mi corazón...”, dijo sin poder terminar la frase.