Colorados dan libertad de acción ante plebiscito contra inclusión financiera La Convención Nacional del Partido Colorado dio libertad de acción para acompañar la reforma constitucional contra la ley de inclusión financiera.

Actualizado: 04 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

El plebiscito impulsado por los comerciantes del este se llama “por la libertad y la igualdad” y modifica cuatro artículos de la Constitución para quitar algunas obligaciones que establece la ley.

El secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, dijo a NTN que la reforma constitucional es una medida extrema que se puede evitar.

“Vamos a trabajar en las próximas horas para tratar de encontrar una solución legislativa al problema. Esto no quita que llegado el momento, si el gobierno sigue cerrado en su posición, el partido termine apoyando el plebiscito. No es un no definitivo. Es trabajar mientras tanto y si no queda más remedio, se analizará nuevamente la posibilidad de acompañar o no el plebiscito”, señaló.

Además, se aprobó una moción para encomendar a los legisladores a que realicen gestiones para modificar la ley. La convención contó con un informe del contador Álvaro Rossa, que fue pedido por el partido como insumo técnico para la discusión.

Rossa dijo que comparte en general los objetivos de la ley y que la diferencia principal entre avanzar con o sin ley de inclusión financiera es de velocidad. Sin embargo, aclaró que para él se debe dar mayor libertad para que los trabajadores, pasivos y profesionales puedan optar por el pago en efectivo, y recomendó avanzar en este sentido por vía legal, sin necesidad de llegar a una reforma constitucional.

Peña explicó que “no hay un acuerdo respecto a recolectar firmas.hay compañeros que ya están recolectando firmas de una u otra propuesta. Y hay compañeros que han planteado que este tema no debiera incluirse en una reforma constitucional. Esto agrega rigidez en la Constitución y en general el partido siempre ha estado en contra de incorporar rigideces de este tipo a la Constitución”.