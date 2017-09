Sendic tuvo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos” Raúl Sendic incumplió "normas de control", dio "respuestas contradictorias" y tuvo un "proceder inaceptable", según el informe del Tribunal de Conducta Política para el Plenario Nacional del Frente Amplio.

Actualizado: 04 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Según el documento al que accedió 180, ni Sendic ni sus compañeros del directorio cumplieron con la obligación de rendir cuentas y entregar comprobantes de gastos. Esta parte de la reglamentación no tuvo "aplicación real nunca durante su actuación en Ancap", dice el texto.

"La información divulgada revela gastos que, por su naturaleza, generaron extrañera o desaprobación. El propio compañero Sendic ha declarado públicamente, y también ante el Tribunal, que esa reacción le parece comprensible. En el listado de sus gastos llaman la atención las numerosas tiendas de ropa y calzado deportivos, comercios de aparatos electrónicos, tiendas libres de impuestos, tiendas de souvenirs, etc", agrega el informe.

Según Sendic "todos los gastos que realizó en sus nueve años en Ancap estuvieron relacionados estrictamente con su investidura y su responsabilidad", dice el documento.

También se afirma que "el monto de los gastos que se cuestionan es muy moderado y contrasta con el valor cuantioso de las operaciones en que debe intervenir el presidente de Ancap", por lo que es "absurda" la idea de que Sendic haya recurrido a este tipo de operaciones para "obtener un enriquicimiento indebido". Además "su modo de vida y sus hábitos no se alteraron durante su desempeño en Ancap".

Cuando el Tribunal consultó al vicepresidente por compras en locales de electrónica y de ropa en Chicago en un viaje de 2012, Sendic contestó: "No sé, la verdad, no sé, no tengo ni idea de cómo se hizo, la verdad que no lo sé".

Sendic también explicó que "diversas compras" se justifican como "adquisición de obsequios", es decir, "regalos con ocasión de visitas hechas o recibidas".

El Tribunal detectó "respuestas contradictorias" en los tres casos de compras en supermercados.

Cuando se le consultó por una compra en la mueblería Divino en 2011, Sendic respondió: "Me parece muy rara esa compra en Divino".

El Tribunal concluyó que Sendic "en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control".

"El cuadro general que presentan los actos reseñados del compañero Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", agrega.

Todo lo anterior se "agrava" por su condición de presidente de Ancap y por "la forma" en que respondió públicamente a los cuestionamientos.