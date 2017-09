Retratos de una Montevideo cosmopolita Discutiendo con un amigo sobre la homogeneidad cultural de Montevideo, la fotógrafa Eliana Cleffi le propuso un reto: en 100 días retrataría a extranjeros viviendo en la capital, uno por nacionalidad, y cada “modelo” elegiría la locación. La apuesta se transformó en un proyecto que ya tiene a 85 países representados y que muestra la diversidad de nuestra capital.

Actualizado: 05 de Setiembre de 2017 | Por: Felipe Miguel

“Lindra, de Suazilandia, eligió la Plaza Varela. Pensé: ‘¿qué voy a hacer ahí? Y es una de las fotos que más me gusta. Eso demuestra que nosotros mismos no vendemos tanto nuestra ciudad como podríamos”, contó a 180 Eliana Cleffi, de 35 años.

Oriunda de Montevideo, a los 21 años se fue a España “porque quería conocer gente de todos lados y otras culturas”. A su regreso, en 2009, se dio cuenta que había ocurrido un cambio en su ciudad, que se estaba abriendo a personas de otros países.

“Hace 15 o 20 años ver a un extranjero en Uruguay era casi como ver a un extraterrestre, y ahora no es así”, comentó. En una charla con un amigo, éste le dijo que percibía lo opuesto, que seguía siendo la sociedad aburrida de siempre y que no había personas “de afuera” en la ciudad, por lo que se propuso demostrarle lo contrario.

(Foto: Eliana Cleffi - Todos los derechos reservados)

“Le dije: ‘vamos a ver a cuántos extranjeros puedo retratar en 100 días’. Para incluir a Montevideo en la serie, a él se le ocurrió que el lugar del retrato fuera el favorito de la ciudad de cada persona, para ver qué es lo que disfrutan y cómo es su vida”, explicó.

Se agregó la condición que los retratados debían estar viviendo en Montevideo, sacando del mapa a los turistas. En esos primeros 100 días consiguió 55 fotografías pero no se frenó allí y optó por aspirar a completar las 100 nacionalidades aunque con cada disparo del obturador se torna más difícil.

La postura que asumen los modelos para la foto depende de ellos mismos; algunos se sueltan más que otros. Cleffi conoce a los extranjeros en el momento de llegar a la locación y no les pregunta por qué escogieron ese sitio, aunque algunos eligen contarlo. Según dijo la fotógrafa, detrás de cada lugar “hay historias, no es que simplemente les pareció lindo; algunos lo eligieron porque ahí esparcieron las cenizas de su cónyuge”.

Además, Cleffi entiende que no es sencillo indagar sobre algunas historias, ya que varios son refugiados o exiliados políticos, aunque “la mayoría vino por amor y otros por trabajo”.

(Foto: Eliana Cleffi - Todos los derechos reservados)

Notó que la mayoría elige lugares cercanos a la Rambla y que muchos no conocen sitios que salgan de la franja costera. Entre los más peculiares estuvo alguien que eligió ser fotografiado en el Cementerio del Buceo.

También, se dio cuenta que sus conocidos o familiares no tenían vínculos con extranjeros, y que fueron los propios retratados los que la vinculaban con otros, sumado a la colaboración que obtuvo de embajadas y consulados. El trabajo le mostró que el uruguayo “sigue con esa sensación de que acá no hay nada nuevo, y quizás sí lo hay pero no lo podemos ver”.

“Es obvio que no somos Buenos Aires ni San Pablo pero este fenómeno se está dando. Y en este momento donde hay tanta xenofobia en otros lados, está bueno que esto suceda y lo recibamos con otra visión”, agregó.

Para ver las fotos de Eliana Cleffi o para sugerirle sobre algún posible futuro retratado, se puede ingresar al álbum que publicó en su cuenta de Facebook.