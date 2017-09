Alemania e Inglaterra no fallan y quedan a las puertas de Rusia-2018 Alemania, vigente campeona del mundo, e Inglaterra dieron un gran paso en sus aspiraciones de clasificación para el Mundial de Rusia-2018 al derrotar este lunes a Noruega (6-0) y Eslovaquia (2-1) respectivamente.

Actualizado: 04 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Si el pasado viernes la Mannschasft sufrió para vencer a los checos en Praga (2-1), con un gol de Mats Hummels en el 88, el equipo que dirige Joachim Löw lo tuvo más sencillo ante Noruega, tras adelantarse en el marcador en el minuto 10 con un tanto de Mesut Özil.

Julian Draxler (17) y Timo Werner con un doblete (21 y 40) sentenciaron antes de la pausa y Leon Goretzka (50) y Mario Gomez (79) completaron la goleada en el segundo tiempo.

- 'Lado bonito del fútbol' -

"Mostramos el lado bonito del fútbol", declaró Löw, que se mostró muy crítico con los cánticos neonazis de algunos aficionados el viernes en Praga, calificándolos de "vergüenza para Alemania".

"Fue muy divertido jugar aquí y contribuimos con algunas grandes jugadas y goles", añadió el técnico.

Con esta victoria, el equipo alemán lidera claramente el grupo C con 24 puntos y si no tiene asegurada la clasificación para el Mundial fue porque Irlanda del Norte no falló en casa ante la República Checa (2-0) y es segunda con 19.

La Mannschaft, que suma ocho victorias en ocho partidos con 35 goles marcados y 2 encajados, podrá sellar su billete para Rusia el próximo 5 de octubre en Belfast ante los norirlandeses.

En un partido sin historia, Löw volvió a demostrar que va por el buen camino en su objetivo de fusionar su 'guardia pretoriana' con la que conquistó el Mundial de Brasil-2014 con la nueva generación que ganó en julio la Copa de las Confederaciones y que lidera Werner, de 21 años y que en cada ocasión que juega demuestra que puede ser el delantero letal que la Mannschaft lleva años buscando.

- Rushford decisivo -

En Londres, Inglaterra sufrió más ante Eslovaquia, su rival directo en el grupo F, y tuvo que remontar el tanto inicial de Stanislav Lobotka (3) con los goles de Eric Dyer (37) y Marcus Rashford (59).

"Remontando contra un equipo que tiene grandes futbolistas, especialmente en el centro del campo, demostramos un gran carácter", destacó el seleccionador inglés Gareth Southgate.

A pesar de que Inglaterra finaliza este parón internacional con dos victorias -el viernes ganó 4-0 a Malta- para muchos las actuaciones de los 'Tres Leones' dejan varias incógnitas, acerca del nivel real del equipo y la implicación de los jugadores.

Este lunes Southgate optó por ofrecer la titularidad a Rashford en detrimento de Raheem Sterling y el joven atacante del Manchester United fue el más destacado en ataque, aunque un error suyo propició el primer gol.

Después se resarció con un derechazo desde fuera del área para dar la victoria a su equipo en un Wembley medio vacío y con un primer tiempo inglés fue para olvidar, multiplicando las malas decisiones y los tiros desviados.

A falta de dos partidos para el final de la fase clasificatoria en Europa, Inglaterra lidera el grupo F con 20 puntos y podría sellar su boleto para Rusia-2018 el próximo 5 de octubre en Wembley ante Eslovenia.

Eslovaquia, por su parte, queda con 15 puntos y conserva la segunda plaza, que da acceso a jugar un repechaje, pero Escocia y Eslovenia, que vencieron a Malta y Lituania (2-0 y 4-0 respectivamente), siguen en la lucha, ambos con 14 unidades.

En el otro grupo disputado este lunes, el E, Polonia, que el pasado viernes fue goleada en Dinamarca (4-0), se resarció con un cómodo triunfo ante Kazajistán (3-0) que le permite mantener la punta de la llave con 19 puntos, por los 16 de Dinamarca, que goleó en Armenia (4-1) y Montenegro, que derrotó a Rumanía (1-0).

(AFP).