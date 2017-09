Sampaoli y los insultos a un sonidista de Tenfield El sonidista de Tenfield que intercambió insultos con Jorge Sampaoli contó en Locos por el Fútbol cómo surgió el problema con el técnico argentino.

Actualizado: 05 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Tras el partido entre Uruguay y Argentina en el Centenario el canal TyC Sports mostró un intercambio de insulto entre el técnico Jorge Sampaoli y un sonidista de Tenfield.

Según muestran las imágenes, el entrenador corrió el micrófono ubicado cerca del área técnica y el funcionario de Tenfield lo increpó y luego lo persiguió hasta el túnel.

El sonidista se llama Ramiro Silva y fue entrevistado por Locos por el Fútbol de DelSol.

"Cuando vino la U de Chile y con Chile ya se había puesto medio bobo. Arrancó el partido y a los dos minutos le pegó una patada al micrófono", contó.

A los cinco minutos Sampaoli volvió a patearlo. "Si lo patea de vuelta, lo voy a buscar al enano ese", le dijo Silva a su compañero.

Casi 15 minutos después volvió a mover el micrófono. Ese momento es el que captó TyC Sports. "Ahí arranqué y le dije lo que le tenía que decir", señaló Silva.

"No me tocás más el micrófono, es la última que me tocás el micrófono", le dijo a Sampaoli.

"Está todo bien, que se caliente, que venda el humo que tenga que vender, pero dejame laburar", expresó.

Cuando terminó el primer tiempo Sampaoli insultó a Silva, por lo que el funcionario de Tenfield lo siguió hasta el túnel.