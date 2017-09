“De grande entendí lo que marcó en el país la muerte de mi padre” Valery Roslik, hijo del último asesinado por la dictadura militar uruguaya, es protagonista de un documental que recorre su vida y la de su madre.

Actualizado: 07 de Setiembre de 2017 | Por: Emiliano Zecca

Valery Roslik es ingeniero en sistema de información y trabaja en una empresa de Paysandú. Además, toca la guitarra en Vademekun, una banda de metal, y le gusta salir a correr. Hoy tiene 32 años. Los mismos que pasaron desde que su padre, Vladimir Roslik, fue asesinado durante la dictadura militar.

Fue la última muerte registrada siete meses antes del retorno a la democracia. Roslik era un médico de San Javier y fue asesinado en el batallón de Fray Bentos, en abril de 1984. Su crimen todavía sigue impune.

“En mi adolescencia no apreciaba tanto la situación y no la veía con la atención que se merece. Porque cuando era chico, todos los días me contaban una historia diferente y no lograba hacerme toda la imagen. Ahora estoy más grande, maduro, y con el documental entendí lo que marcó en el país la muerte de mi padre. Nunca me imaginé que a nivel nacional o internacional hubiera tenido tanta repercusión”, contó en No Toquen Nada.

Valery tenía cuatro meses cuando su padre fue asesinado y se mudó a Paysandú junto a su madre, Mary. “No llegué a vivir en San Javier, pero me crié ahí, tenía a mis abuelos, tíos y pasaba mis vacaciones ahí. Tengo muchos recuerdos lindos de correr, andar en bicicleta, las pescas con el abuelo”, recuerda.

El sábado 19 de agosto fue el preestreno del documental Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, que recorre la vida de Mary y Valery. “Fue muy emocionante, finalizó la película y nos abrazamos, lloramos mucho. La sensación fue muy hermosa”, dice Valery cuando recuerda la noche del preestreno.

La película se estreno para todo público el jueves 31 y se puede ver en varias salas del país. Fue realizada por Raindogs Cine y está dirigida por Julián Goyoaga.

¿Dónde ver el documental?

Montevideo. Movie Montevideo Shopping, Life 21, Torre de los Profesionales y Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

Paysandú. Cineshopping

Fray Bentos. Única función éste sábado 9 a las 20 hrs.

Salto. Cineshopping

Colonia. Cine Colonia Shopping.

Punta del Este. Life Punta Cine

Termas Daymán. Cine 4Dayman

Minas. Cine Doré