Nuevo estadio de Tottenham tendrá innovadoras canchas deslizantes para fútbol y NFL

La cancha de fútbol americano estará por debajo de la original de fútbol y se deslizará en tres segmentos, utilizando un mecanismo a motor que dura 25 minutos en completarse, informó Evening Standard.

Será el primer estadio del mundo en tener un sistema de este tipo, luego que el equipo de la Premier League inglesa firmara un contrato con la NFL (liga estadounidense de fútbol americano) para hospedar dos partidos por temporada durante diez años.

En las redes sociales de Tottenham publicaron un video que explica el procedimiento para pasar de la superficie de pasto para fútbol y la de césped sintético para el deporte norteamericano.

SCX will supply a world-first dividing retractable pitch for our new stadium 👀

