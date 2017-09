“Vengo a presentar mi renuncia a la Vicepresidencia” Qué dijo Raúl Sendic ante el Plenario del Frente Amplio.

Actualizado: 09 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Raúl Sendic dijo ante el Planario que él y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, conocían el contenido del fallo del Tribunal de Conducta Política que cuestiona sus gastos con las tarjetas corporativas de Ancap.

En un video difundido por El País y viralizado desde varias cuentas en redes sociales, se ve cuando Sendic afirma que él solicitó que el contenido del fallo fuera considerado por el Plenario que es “el verdadero tribunal”. Afirma que el fallo es “desproporcionado”, “infundado”. “No hay pruebas de lo que dice el informe”, señaló.

“Frente a este conjunto de maniobras, de deslealtades, yo vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron la vicepresidencia, les vengo a decir, vengo a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia. De verdad. Vengo a aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República. Y lo vengo a hacer aquí en este organismo”, dice Sendic.

Luego cuestiona el accionar de otros dirigentes del Frente Amplio.

“No se los mando a decir por la prensa como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les he mandado el mensaje por la prensa, me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí que esa responsabilidad la pongo en sus manos”, afirma.