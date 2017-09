Sendic, una renuncia “indeclinable” e histórica Fuertemente cuestionado por el Tribunal de Conducta Política y sin casi respaldos en la interna del Frente Amplio, este sábado Raúl Sendic renunció a la Vicepresidencia de la República.

Actualizado: 09 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Presenté ante el Plenario del Frente Amplio, mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez", anunció Sendic por Twitter luego de expresarse ante el Plenario Nacional de su fuerza política.

Sendic renunció luego de un duro fallo del Tribunal de Conducta Política, al que le pidió que se expidiera sobre su conducta en relación al uso de tarjetas corporativas cuando dirigía Ancap. El tribunal consideró que el análisis de los gastos de Sendic "no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos". Su actuación "compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control", agregó el texto.

Raúl Sendic concurrió en la mañana de este sábado al Planario del Frente Amplio que había sido convocado para analizar ese dictamen.

Al hacer sus descargos dijo que él y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, conocían el contenido del fallo del Tribunal de Conducta Política.

En un video difundido por El País y viralizado desde varias cuentas en redes sociales, se ve cuando Sendic afirma que él solicitó que el contenido del fallo fuera considerado por el Plenario que es “el verdadero tribunal”. Afirma que el fallo es “desproporcionado”, “infundado”. “No hay pruebas de lo que dice el informe”, señaló.

“Frente a este conjunto de maniobras, de deslealtades, yo vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron la vicepresidencia, les vengo a decir, vengo a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia. De verdad. Vengo a aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República. Y lo vengo a hacer aquí en este organismo”, dice Sendic.

Luego cuestiona el accionar de otros dirigentes del Frente Amplio.

“No se los mando a decir por la prensa como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les he mandado el mensaje por la prensa, me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí que esa responsabilidad la pongo en sus manos”, afirma.

La historia

Este punto de final de la presencia de Sendic en el tercer gobierno del Frente Amplio tiene una larga e intensa historia detrás.

Los problemas con Sendic comenzaron en febrero de 2016 cuando reconoció en una conversación con la periodista Patricia Madrid, publicada en El Observador, que no era Licenciado en Genética Humana graduado en Cuba como lo había pretendido hasta ese momento.

Su vida política entró en una espiral descendente que lo puso en medio de varias causas judiciales por su gestión al frente de Ancap y sus apoyos en el oficialismo comenzaron a mostrar fisuras y progresivamente comenzaron a escucharse los pedidos de renuncia.

El propio Tabaré Vázquez pasó de decir que Sendic era víctima de "bullying" a afirmar que si él fuera criticado por el tribunal de ética partidario, dejaría el cargo que ocupara.

Sendic esgrimió que esa era una opinión del presidente y esta semana argumentó que iría a la reunión de este sábado a defenderse y probar su "inocencia". Finalmente, terminó renunciando.