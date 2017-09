ANEP presentó Marco Curricular para unificar perfiles de egreso La Administración Nacional de Educación Pública presentó el Marco Curricular de Referencia Nacional que establece perfiles de logros y aprendizajes esperados de los estudiantes desde la educación inicial hasta el bachillerato.

Actualizado: 11 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

El Marco propone un sistema de evaluación unificado que hoy no existen en la Educación. Para eso marca perfiles en tercer y sexto año de escuela, al finalizar el ciclo básico y en sexto de liceo, que es el perfil de egreso.

El MCRN es el marco curricular común que se habló al comienzo de la gestión. Busca unificar criterios de perfiles de egreso, que las habilidades esperadas en tercero o sexto de escuela sean comunes en todos los casos. Anep o cuenta hoy con un sistema de evaluación unificado y queda a criterio del docente.

Además busca cambiar el concepto contenidista de aprenderse un programa al de logros y aprendizajes, que el alumno alcanza en ciertos períodos.

El consejero del Codicen por lo docentes, Robert Silva, dijo en No toquen nada que Primaria ya avanzó mucho con estos perfiles y Secundaria venía bastante retrasado.

La directora de Primaria Irupé Buzzetti definió los perfiles y logros.

"La idea de competencia no surge porque yo pelee con alguien. La competencia surge cuando yo me propongo que un niño de primero a tercero aprenda a leer, a escribir y a calcular, y aprenda el concepto de número. Ahí es cuando yo lo evalúo y me doy cuenta si es competente con respecto a lo que estuvimos trabajando en primero, segundo y tercero", explicó.

"En cuarto, quinto y sexto pretendemos que de lo que aprendió a leer, sepa leer historia, que es lo que va a tener que seguir leyendo en Educación Media Básica, o geografía, o matemática. Entonces ahí sí lo que estamos evaluando son competencias", agregó Buzzetti.

El presidente del Codicen, Wilson Netto, explicó el proceso del marco curricular común.

"Establece un proceso coherente, permite articular y armonizar nuetro propio sistema que está compuesto por concejos, pero de alguna manera los ordena. Alinea en el sentido de buscar que las capacidades humanas en cada uno de los territorios, de los centros, tengan un elemento de referencia sobre el cual poder organizar el desarrollo educativo", dijo.