Vázquez anunció regulación del uso de tarjetas corporativas El presidente Tabaré Vázquez dijo que en el Poder Ejecutivo se deberán rendir cuentas de los gastos efectuados como viáticos y el remanente será devuelto.

Actualizado: 11 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

El presidente le pedirá a Juan Andrés Roballo y Miguel Ángel Toma que redacten una resolución "a efectos que de aquí en más quienes ocupen cargos políticos de especial consideración en el Ejecutivo, una vez terminada la misión correspondiente rindan cuentas de los gastos efectuados como viáticos y el remanente sea restituido al erario público".

"Serán los entes autonómos los que tendrán que establecer las reglamentaciones correspondientes en función de su autonomía. Quizás también nuestro Poder Legislativo tome en cuenta estas situaciones que se han venido planteando y quizpas sea un tiempo de que las auoridades de gobierno establezcan con claridad, para que no exista ningún tipo de confusión, una reglamentación sobre estos aspectos, sobre todo cuando hay viajes al exterior o al interior", dijo Vázquez en conferencia de prensa tras la renuncia de Rául Sendic.

"Esto no es de fácil instrumentación, no hay reglamentación ni ley ni resolución al respecto, pero de alguna manera se tiene que hacer", dijo Vázquez.

"Desde que estuve en la Intendencia en el primer gobierno y en lo que va del segundo, los viáticos que yo no he utilizado, y en la mayoría eran en su totalidad, los he devuelto todos y tengo los comprobantes correspondientes", expresó.

"Es de buena salud ética que haya una reglamentación o una resolución que marque que los viáticos deben ser rendidos y devolver los que no se utilicen", afirmó el presidente.