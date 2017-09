Miranda: “debí haber sido más firme” en caso Sendic El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reconoció en No toquen nada que tuvo errores a lo largo del camino que transitó Raúl Sendic entre las acusaciones y su renuncia.

Actualizado: 11 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Miranda dijo que “no era fácil jugar en esta, es un momento histórico importante”, en referencia a la situación que le tocó enfrentar como presidente del Frente Amplio.

Consultado en No toquen nada, reconoció errores durante el tratamiento del caso de Raúl Sendic.

“Debí haber sido más firme, como sugiere (José) Mujica. En algún momento no debí haber dilatado tanto esta decisión, debí haberme plantado más duro”, dijo el presidente del Frente Amplio.

Además, añadió: “yo no soy (Líber) Seregni, en eso tiene razón Mujica, me encantaría parecerme a Seregni”, en referencia a lo que dijo el expresidente a El Observador, donde declaró “creo que Miranda intentó hacer lo que podía” y “si hubiera estado una personalidad como Seregni, esto lo resolvía él”.

Miranda también dijo que durante toda la polémica del ahora ex vicepresidente pensó en renunciar “muchas veces”. “Siempre está la posibilidad sobre la mesa porque los cargos de conducción así lo exigen. Es un principio ético político, yo no me aferro, no tengo ningún interés en el poder por el poder mismo”, dijo.