“No entiendo una España sin Cataluña”, dice Nadal El tenista Rafael Nadal, flamante campeón del US Open, aseguró que no entiende "una España si Cataluña" y se mostró contrario a la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, en una entrevista que publica este martes el diario El Mundo.

Actualizado: 12 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Entiendo que juntos deberíamos podernos entender, sin ninguna duda, y yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados", afirmó.

"Me siento muy cercano a los catalanes, me siento muy español también", dijo Nadal, oriundo de las islas Baleares, insistiendo en que "no entiendo una España sin Cataluña".

"Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista", aseguró el ganador de 16 Grand Slam.

Las declaraciones del tenista llegan al día siguiente de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Barcelona el lunes con motivo de la 'Diada', el día de Cataluña, en apoyo a la independencia de esta región de España.

La exhibición de fuerza independentista tuvo lugar a tres semanas del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Nadal no dudó en mostrar su desaprobación con esta consulta, considerada ilegal por el gobierno central.

"Creo que lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes y hay unas leyes que son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas", consideró.

"Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y los que pretenden eso en Cataluña tienen que entenderlo", concluyó.