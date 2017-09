Drexler, Carrero, Sturla y el pedido a Petrobras La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, con el apoyo de varios actores sociales y del expresidente José Mujica, le presentó una solicitud al gobierno brasileño para que retire un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo.

Actualizado: 12 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Mario Carrero es conocido por ser parte del dúo de música popular que tiene junto a Eduardo Labranois. Pero también es integrante de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas. En 1971 ingresó a la vieja compañía del gas de Montevideo, todavía propiedad de capitales ingleses, y comenzó a trabajar en la gestión del tendido de redes. Ya desde ese momento también se vinculó a la actividad gremial.



Hoy participó de una delegación que le entregó una nota al embajador de Brasil, Hadil Fontes da Rocha Vianna, en la que le piden al gobierno brasileño que deje sin efecto las demandas arbitrales que inició su país contra Uruguay y que los trabajadores estiman por 100 millones de dólares.



La delegación que presentó la carta, en la que participó el expresidente José Mujica, cuenta con el apoyo de varias personalidades del arte y la sociedad uruguaya. Entre ellos, los músicos Jorge Drexler, Jorge Schellemberg, Samantha Navarro, Jorge Nasser, Pepe Guerra, Eduardo Larbanois, el director y actor de teatro Julio Calcagno, el exsenador y exintegrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos Juan Raúl Ferreira y el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla.



“Entendimos que el hecho debía trascender a lo gremial y por eso decidimos llevarlo a la opinión pública, hay varios compañeros del arte, pero además de otras esferas de la sociedad, para que se tome conciencia de que esto es realmente un hecho grave. Empresas que cuando asumen la gestión de un servicio y cuando les va bien ganan, y si no demandan al Estado”, dijo.



“Les plantee la situación. Obviamente, la idea era sumar un número importante de gente, pero esto no se agota aquí. La idea era dar un abanico importante de diferentes áreas. Entre los firmantes hay gente de diferentes vertientes porque esta es una práctica que no debe dejarse pasar por alto. Los Estados no pueden quedar jaqueados por el accionar de las empresas multinacionales”, agregó.



El planteo a Petrobras



En la carta que se presentó ante la embajada, el sindicato plantea que Petrobras “conocía cabalmente los problemas del sector cuando asumió el control de Conecta y MontevideoGas” y hoy reclama 12 veces más de lo que pagó por las empresas. En ese momento la petrolera brasileña pagó 8.000.000 de dólares.



Además, agregan que está en riesgo la continuidad del servicio ya que la prioridad de la empresa brasileña pasó a ser la demanda arbitral y “no la correcta gestión de las concesiones”. Según el gremio, el servicio perdió 5.500 usuarios respecto a 2005, un 12%.



En mayo de este año, el Poder Ejecutivo ejecutó la garantía asociada al canon anual que debía pagar la empresa por Montevideo Gas, a raíz de una deuda de casi 7.000.000 de dólares con el Estado uruguayo.