Diputados rechazaron ausencia de militares que declararían sobre espionaje en democracia Exdirectores de Inteligencia militar no concurrieron el lunes a la Comisión Investigadora de Diputados sobre posibles actos de espionaje en democracia. “La negativa a concurrir a las citaciones de la Comisión Investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, indica una declaración de la Cámara de Representantes al respecto.

Actualizado: 13 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

El lunes 11 de setiembre, la Comisión Investigadora sobre los posibles actos de Inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y Constitucional llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha recibiría a los exdirectores de los Servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa.

Los ausentes fueron Juan Antonio Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, que comunicaron individualmente su negativa a concurrir a brindar su testimonio; mientras que asistieron Carlos Giani y Manuel Burgos.

Al respecto, el diputado colorado Ope Pasquet dijo que “ofrece un pobre espectáculo que desprestigia a las instituciones que haya gente, sobre todo, funcionarios públicos en actividad, que se den el lujo de no comparecer simplemente a una citación de una comisión investigadora del Parlamento”, a la vez que pidió que se tomaran medidas.

El representante Gerardo Núñez, del Frente Amplio, dijo que los militares mencionados “tuvieron el coraje de atropellar las instituciones y la democracia pero no para venir a dar la cara al Parlamento Nacional”.

Por su parte, Jaime Trobo, del Partido Nacional, no quiso hablar de detalles que están siendo revisados en la Comisión Investigadora. “Creo que estoy obligado a la reserva que me impone una Comisión Investigadora y, por tanto, esto no es una tribuna en la que yo debo decir las cosas que estoy viendo, sino que es el lugar al que hemos concurrido para compartir y tratar que la Cámara resuelva, y tomar una resolución en la que estemos todos de acuerdo”, comentó.

El diputado Iván Posada del Partido Independiente dijo que se presentó una moción que la declaración votada por la Cámara sea puesta en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional.

“La actitud de los mencionados exdirectores constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación cometida por la Cámara de Representantes a esta Comisión. La imposibilidad de contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, impide conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad y las órdenes y directivas que dictaron. La negativa a concurrir a las citaciones de la Comisión Investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, indica la declaración de la Cámara de Representantes.