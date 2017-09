Gonzalo Mujica se va “al llano” para cuestionar al Frente Amplio El diputado exfrenteamplista Gonzalo Mujica renunció a su banca de diputado y dijo que no le preocupa dejar los fueros parlamentarios.

Actualizado: 14 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Gonzalo Mujica presentó una carta y dio sus razones en un discurso ante el resto de los legisladores.

“Me voy al llano, se dice a la intempérie también, me voy a la misma calle donde me contré con la izquierda hace 50 años, antes de que se enamorara del gobierno a cualquier costa. Antes de que se enamorara del fuero a cualquier precio y de las bancas a como dé lugar. El sueldo, los fueros, la banca no valían cualquier cosa y no eran para esto. Aquí se los dejo presidente, no fue por esto que luchamos”, dijo Mujica.

Este era el tercer período de Mujica como diputado. Asumió su banca por primera vez en el año 2005 y lo hizo por el Espacio 609, liderado por el expresidente José Mujica. En mayo de 2015 se desvinculó de este sector y en diciembre del mismo año anunció su ingreso a Asamblea Uruguay, espacio liderado por Danilo Astori. Estuvo hasta setiembre de 2016.

A partir de diciembre de ese año, se declaró fuera de los cuadros orgánicos del Frente Amplio y actuó desde entonces como diputado independiente.

Mujica dijo en su discurso de renuncia que las votaciones de las investigadoras parlamentarias fueron claves en su renuncia.

“Hay un trasvazamiento de ciertas condiciones de la ética popular, eso de que los otros también lo hicieron y entonces ahora podemos hacerlo. Que no importa si somos irregulares o incluso delictivos en el manejo de la cosa pública porque hemos logrado ciertos estándares importantes en relación a la situación económica o social del país. Algo así como si haber bajado la pobreza fuera un cheque en blanco para la irresponsabilidad política en el manejo de las cosas públicas y de los bienes del Estado. Esta ética no la considero de izquierda”, afirmó.

En su actuación parlamentaria, luego de alejarse del Frente Amplio, Mujica dio el voto 50 para la instalación de la Comisión Investigadora sobre la planta regasificadora de Gas Sayago. También dejó al ministro del Interior Eduardo Bonomi sin respaldo en la interpelación de febrero de este año.