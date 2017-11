Fiscalización del financiamiento de los partidos es “un tema técnico no político” El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, dijo este lunes en No toquen nada que en el trabajo en el Senado en la modificación de la ley de partidos políticos no hubo buenas señales respecto a la implementación.

Actualizado: 13 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Ricardo Gil señaló que en la modificación de las reglas de financiamiento de partidos políticos no se convocó a los organismos que podrían estar encargados de la fiscalización, no solo a la Junta Anticorrupción que no fue convocada a la comisión.

“Me había llamado la atención y hace unos meses hicimos un evento e invitamos a los actores que tuvieran que ver con este tema. Ahí me dejó de preocupar la Jutep porque vi que casi ningún actor de los que después trabajan en la parte de los controles había estado. Parecería que lo eventuales organismos de control no han tenido una participación muy activa lo cual tiene que ver no tanto con lo bueno y malo del texto sino con lo posible o no en la implementación que es lo más malo y lo más grave”, dijo.

Respecto a lo que se planteó en el proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado, y en el trabajo de los legisladores, Gil señaló que no es buena idea sobrecargar a la Corte Electoral con tareas que no forman parte de su perfil y no se está buscando un mecanismo efectivo de control.

“A una Corte Electoral que tiene una buena historia en materia de control de elecciones, la estamos metiendo en control de rendiciones y además en contratar con los medios los espacios para los partidos. Estas metiendo cosas que no tienen que ver técnicamente con ese organismo, que además ha dicho que no tiene los recursos y además me da la impresión de que no se preocuparon por juntar los organismos de control para ver qué estaba haciendo ya cada uno para no duplicar cosas. Tenemos conciencia de la limitación de recursos del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral y de la Auditoría Interna de la Nación. Pero volvemos a escribir que van a hacer un montón de cosas que uno ya sabe que uno las ve y no van a poder hacer”, afirmó.

Según el presidente de la Jutep otro motivo para poner la fiscalización fuera de la Corte Electoral es la acumulación técnica que existe en otros organismos y el carácter político partidario de la integración de la Corte, que puede ser un problema a la hora de controlar a los propios partidos.

“Auditoría interna y Tribunal de Cuentas, ahí tenemos una experiencia en temas de control que no se puede desaprovechar. No se puede inventar en la Corte Electoral lo que históricamente no ha hecho y no es su función central. El tema es dónde están el control y las sanciones. Me parece que es un tema técnico no es un tema político”, afirmó.