“Gracias, Míchel, por haberme tocado los huevos” Carlos Valderrama protagoniza una campaña para prevenir el cáncer testicular en la que recuerda su episodio con Míchel en 1991.

Actualizado: 15 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

En el año 1991 uno de los hechos más curiosos del fútbol español fue que Míchel, jugador de Real Madrid, tocó varias veces en los testículos a Valderrama, en ese entonces en Valladolid.

Veintiséis años después del hecho el colombiano protagoniza una campaña en la que recuerda y "agradece" a su rival por tocarlo.

"Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. Todavía puedo sentirlo, primero palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba con las yemas de los dedos. Luego el derecho repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor pero un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor tendría que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular", dice el jugador en el video realizado por Revista Líbero.

"Por eso querido amigo quería darte las gracias, por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular", señala el jugador.

"Gracias, Míchel", concluye.

La página de la campaña #TócatelasConElFútbol explica con detalles cómo hacer el autoexamen testicular.