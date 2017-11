Los cambios a las zonas francas que analiza el Parlamento La Cámara de Diputados aprobó esta semana una modificación a la ley de zonas francas que habilita a los usuarios de zonas franca que funcionen fuera del área metropolitana tener oficinas y realizar determinadas actividades fuera de la zona franca.

Actualizado: 17 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

La ley define el Área Metropoliatana como el territorio que se encuentra a menos de 40 kilómetros del Centro de Montevideo.

El proyecto que había sido aprobado en primera instancia en el Senado fue objeto de negociaciones porque el Ministerio de Economía y Finanzas no estaba de acuerdo con la amplitud de actividades que se le permitía realizar a las empresas fuera de su zona franca. Finalmente se llegó a un acuerdo y se votaron las modificaciones casi por unanimidad.

El diputado nacionalista Jorge Gandini explicó en cámara cuál es la tensión que se expresó respecto al artículo 9 de la ley.

“Trata de contemplar una situación que se ve diferente desde los que explotan las zonas francas y la administración tributaria. La DGI quiere tener concentrada la producción, la actividad económica, los servicios que se generan dentro de una zona franca en un solo recinto y poderlo controlar fácilmente. Pero esto cuando se desarrolla en el interior del país puede generar distorsiones al desarrollo de esa zona franca. De hecho esto es lo que ha sucedido”, explicó.

Gandini se encargó también de explicar cuáles son las limitaciones que el acuerdo entre el Ministerio de Economía y los partidos políticos llevó al texto de la ley para los usuarios de zona franca que quieran tener oficinas y realizar actividades fuera de su zona.

“En estas oficinas lo que no se puede hacer es la esencia de la venta, cosa por precio. No pueden sacar de un armario el producto y entregarlo, no pueden ir a un depósito y tener un producto para proporcionar. Pueden hacer todo lo demás. Pueden hacer las relaciones públicas que en términos de venta de bienes y servicios es hablarle de las bondades del producto, mostrar la documentación, los papeles, las garantías, hacer la facturación, incluso cobrar. Pero para retirar la mercadería hay que ir a la zona franca que corresponda. No puede hacerse en una oficina que esté fuera de ella. Y este fue el acuerdo que se alcanzó”, señaló.

El diputado del Frente Amplio Alfredo Asti explicitó en sala que el acuerdo alcanzado entre las partes dejó afuera algunas de las pretensiones del Ministerio de Economía, respecto a las condiciones a imponerle a los usuarios de zonas francas

“Nosotros hubiéramos preferido por el objetivo que tiene esta disposición, que era incrementar el trabajo en los departamentos de origen de estas zonas francas, que se condicionara en la ley la posibilidad de realizar este tipo de actividades fuera de la zona franca. Poner condiciones con respecto a la inversión en esos departamentos que generaran más trabajos en esos departamentos. Lamentablemente no tuvimos éxito pero sí vamos a votar estos aditivos”, dijo.