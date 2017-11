“Es difícil entender cómo las empresas pueden tener preferencias políticas” El politólogo Rafael Piñeiro y el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, hablaron en No toquen nada sobre el financiamiento de los partidos políticos, las donaciones anónimas y las que provienen de empresas privadas.

La proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos que aprobó el Senado indica que estos solo podrán recibir aportes o donaciones de personas físicas debidamente identificadas, dejando afuera a personas jurídicas y empresas.

Para el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, el tema en este asunto debería ser transparentar, y no prohibir. Hablando sobre las donaciones que no provienen de personas físicas, dijo en No toquen nada que, en su opinión, “no sería imprescindible prohibirlas, como sí deben prohibirse las donaciones anónimas, y se prohíben”.

Según Gil, la medida “no evita las dudas sobre la posible influencia de una empresa o empresario sobre los gobernantes o administradores”. Para el presidente de la Jutep, el tema de fondo a tratar es “de qué manera el poder económico puede incidir en temas donde no debería hacerlo”.

“Puedo entender que un ciudadano tenga preferencias políticas y las exprese de diferentes formas, desde ir a votar, poner una balconera en su casa hasta poner dinero para una organización. Ahora, me es difícil entender cómo las empresas como tales pueden tener preferencias políticas”, comentó el doctor en Ciencia Política, Rafael Piñeiro.

Piñeiro mencionó que estudiando las declaraciones de los partidos para las elecciones de 2014, se ve que “las empresas tienen un patrón de donación bien diferente al de las personas: mientras que los individuos solo aportan a un candidato o candidatos del mismo partido, las empresas -sobre todo algunas- tienden a desarrollar una estrategia de aportar no solo a diferentes candidatos de una misma fuerza política sino de distintos partidos”.

El politólogo también mencionó que lo que prohíben las donaciones anónimas es que existan paquetes de dinero sobre los que los candidatos no declaren procedencia. “Es importante que se prohíban porque es el otro lugar por el que se puede filtrar dinero que uno sabe de dónde viene, pero eventualmente no quiere declarar porque la fuente no es del todo bien vista o directamente es ilegal”, agregó.