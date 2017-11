Murió Malcolm Young, guitarrista de AC/DC El guitarrista australiano Malcolm Young, que fundó el grupo AC/DC con su hermano Angus, falleció a los 64 años, anunció el sábado el legendario grupo de hard rock en su cuenta de Facebook.

Actualizado: 18 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Enfermo de demencia desde hacía varios años, el músico murió rodeado de sus familiares. "Como guitarrista, compositor y visionario, era un perfeccionista y un ser único", afirmó Angus Young en las redes sociales.

"Como hermano, es difícil poner en palabras lo que significó para mí durante mi vida, el vínculo que teníamos era único y muy especial", agregó. "Deja tras de sí un inmenso legado que vivirá siempre".

Malcolm Young, que tocaba la guitarra rítmica, era uno de los fundadores del grupo pero en 2014 se retiró tras la salida del álbum "Rock or Bust" a causa de sus problemas de demencia.

Pionero del hard rock, el grupo ha vendido más de 200 millones de discos desde 1973 y ha compuesto clásicos como "Highwell to Hell", "Let There Be Rock" y "Back in Black".

El anuncio de la desaparición de Malcolm Young llegó semanas después de la muerte de su hermano George Young, considerado el mentor de la banda.

AFP