“¿Dónde está escrito que hay que tener título en Harvard y 4x4 para ser candidato del PN?” El diputado cristiano Carlos Iafigliola lanzó su precandidatura a la presidencia el sábado de tarde en la sede del Partido Nacional.

Actualizado: 20 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Iafigliola reafirmó que su discurso es políticamente incorrecto pero criticó que los medios solo le preguntaran por sus posturas más polémicas, porque sostuvo que tiene posición sobre todos los temas, como seguridad, educación y economía.

Buena parte de su discurso fue de crítica hacia el Partido Nacional. Se jactó de ser una persona de barrio y preguntó con ironía si eso es impedimento para ser candidato blanco.

"¿Cuál es el problema con que sea de barrio? ¿Dónde está escrito que para ser candidato del Partido Nacional hay que tener un título en Harvard y una camioneta 4x4, campo o vaya a saber qué cosa? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no puede ser un hombre de barrio el que salga a pelear por el Partido Nacional?", preguntó.

También criticó a los que le reprocharon fomentar la división dentro del partido, y dijo que sentía vergüenza por los casos Bascou y Ezquerra, aunque sin mencionarlos directamente.

"Algunos decían esos comentarios y seguramente van a seguir viniendo, de que nuestro discurso le estaba haciendo mal al Partido Nacional, que no estaba bueno que yo marcara diferencias con los otros líderes. Que no estaba bueno que yo dijera que soy de barrio-barrio y los otros no. Y yo me pregunto: ¿quién hace más daño al Partido Nacional? ¿Lo que Carlos Iafigliola de frente en los lugares donde tiene que actuar, en la Convención del partido, en los ámbitos formales y orgánicos del Partido Nacional, marca sus diferencias? ¿O le hace mal lo que está pasando hoy en el Partido Nacional que se tiene que reunir la Comisión de Ética para ver las conductas de compañeros que hicieron cosas que no corresponden?", señaló.

En educación, planteó que quiere más autonomía de los centros educativos y “cada ves menos Codicen”. Además, resaltó las propuestas del Jubilar y el Impulso, y rechazó a los que los critican.

En seguridad, dijo que tiene que haber más apoyo y formación para la policía, pero destacó que también hay que reprimir.

"Hay que disuadir, pero acá hay una palabrita mágica que algunos tuvieron mucho miedo ideológicamente de nombrarla. Señores, hay que reprimir, y reprimir es reprimir. No se puede dejar a los delincuentes sueltos en la calle y no pasa nada, hay que actuar con dureza", expresó.

Sobre la llamada “agenda de derechos”, dijo que su prioridad es combatir la despenalización del aborto.

"Cuando se nos habla de todo este tema de las leyes de aborto, matrimonio igualitario, matrimonio gay, son los nombres que le cambian, marihuana, y tantas otras, que hay un montón, nuestra mirada es crítica y es contundente. Yo en esos llamados falsos nuevos derechos el primero que tengo en la lista y que si soy presidente le voy a salir a dar con un caño desde el primer día es a la ley de aborto. Sobre esta llamada agenda de nuevos derechos tengo posición formada y si tengo oportunidad también les voy a dar con un caño", dijo.