“Uruguay debe hacerse cargo de su política científica” Un grupo de investigadores científicos uruguayos lanzaron una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez que sobre lo que definen como “la complicada situación que atraviesa la investigación científica” en Uruguay.

Actualizado: 21 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Se trata de una carta abierta que está recolectando adhesiones en internet, hasta ahora la mayoría de las firmas son de investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.

El texto señala que la situación es “producto de las decisiones presupuestales del Gobierno y de gestión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación” (ANII) y “amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años” en materia de “consolidación de grupos de investigación” y “retención en el país de jóvenes investigadores”.

Buena parte del espíritu de esta carta abierta que ya firmaron casi 100 investigadores científicos estuvo presente en el discurso del químico Eduardo Manta -secretario general de la Academia Nacional de Ciencias y designado Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología- cuando estuvo en la Ronda de No toquen nada por los 10 años de la ANII.

“El país viene trabajando hace 15 años fuertemente en la creación de un sistema, la formación de recursos humanos y la consolidación fuerte de un sistema científico y tecnológico. Antes exportábamos graduados, ahora estamos exportando doctores. No podemos perder 15 años de trabajo. Los tenemos que retener y tenemos que buscar las herramientas para retenerlos. El no fomento de investigación, tanto científica como tecnológica, genera que en las instituciones de formación de nuestros recursos humanos de grado, los mismos no se formen en entornos en los cuales se está generando conocimiento. Eso es lo peor que le puede pasar al país”, djo Manta.

“La firma en agosto de 2014 de un acuerdo entre los candidatos de todos los partidos y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay generó un espacio de esperanza entre los investigadores (...) En estos documentos se planteaba, concretamente, arribar a un 1 % del PBI en inversión pública en Ciencia y Tecnología. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Por el contrario y contra el acuerdo mencionado, la inversión en CyT no pasó de 0,4 % del PBI. Los países que apuestan al desarrollo Científico-Tecnológico de tamaños comparables al Uruguay, invierten entre un 2 % y un 4 % de su PBI”, dice la carta abierta.

En la misma Ronda de No toquen nada, el presidente de ANII, Fernando Brum, reconoció la situación de estancamiento del presupuesto para Ciencia y Tecnología desde el punto de vista de su agencia.

“El presupuesto de ANII comenzó en 2007, se aceleró hasta 2010 y hasta 2015 estuvo estancado. Durante cinco años el gabinete ministerial sobre la innovación no se reunía. A partir de 2015 hubo un pequeño incremento presupuestal, que no fue muy grande, nos hubiera gustado más. En todo momento, la respuesta del lado nuestro ha sido salir a buscar fondos”, dijo Brum.

El presidente de la ANII agregó que la ANII sigue priorizando la inversión en investigación, aunque esto es algo que los científicos cuestionan en su carta abierta: “Al estancamiento presupuestal hay que sumarle la polìtica de la ANII. Su presidente, el Ingeniero Brum, ha sostenido repetidamente que la ANII no toma decisiones políticas. Eso no es cierto. A modo de ejemplo, el Fondo Clemente Estable, uno de los más importantes instrumentos de apoyo a la investigación fundamental, pasó de financiar proyectos por algo más de 56 millones de pesos corrientes en 2015 a algo menos de 37 millones en 2017”.

La carta también sostiene que luego del fuerte impulso a la Ciencia y Tecnología que se dio cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, esa política se volvió “impredecible y sus mecanismos cada vez más tortuosos”.

“Uruguay debe hacerse cargo de su política científica. Ya no es posible apelar a la válvula de escape de la ayuda internacional. Debido al sostenido crecimiento económico de los últimos años, para los organismos internacionales ya no somos pasibles de ayuda en este tema”, escribieron los científicos.

“Por último, creemos que parte de los problemas que evidenciamos son producto de que el diseño institucional que comenzó con la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación precisa hoy de una profunda revisión y actualización. En ese sentido, saludamos la constitución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología como parte esa nueva institucionalidad y nos parece muy relevante que se haya designado a un destacado académico para su conducción”, señala la misiva.