Novick considera a Lacalle Pou como “de extrema derecha” Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, dijo esta mañana en No toquen nada que el senador nacionalista Luis Lacalle Pou es de extrema derecha.

Actualizado: 21 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

“La gente lo identifica así, uno habla y la gente lo identifica así”, respondió Novick al ser consultado sobre si Lacalle Pou era de extrema derecha. “Yo lo que digo es lo que está mencionando la gente. Y la gente dice. La gente lo que quiere es alguien que defienda a los trabajadores, que tenga otra posición, que defienda la gestión”, afirmó.

Novick dijo también que su vínculo con Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York es el que le ayudará a solucionar el problema de la inseguridad y rechazó que eso sea similar al camino que recorrió el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi en los últimos años.

“Estuve un año tratando de vincularme con Giuliani. Bonomi contrató un asesor que estaba dentro del equipo. Yo hablo directamente con Giuliani y su equipo. Bonomi nunca habló con Giuliani”, dijo.

El contacto de Bonomi “es un jefe de una división” en referencia al jefe de Policía durante la gestión de Giuliani. “Nosotros estamos hablando con Giuliani y todo su equipo. Giuliani arregló Nueva York en cinco años. En Nueva York viven ocho millones de personas y entran ocho millones más. Ahora podés caminar con tu familia por el barrio más peligro que no pasa nada. Bonomi está desde 2012 y no pudo arreglar Montevideo”, dijo.

Novick habló también sobre la estrategia de su partido de elegir candidatos a intendente entre postulantes que se presenten voluntariamente para ser evaluados por empresas consultoras especializadas en recursos humanos. Al respecto dijo que él aceptaría también someterse a ese análisis para definir si es el mejor candidato a presidente del Partido de la Gente.

“Si la consultoria dice que no, claro... Pero me gustaría que me analice la gente también. Que me ponga contra los otros candidatos, no solo la consultora sino también la gente. ¿Qué administró usted? ¿Quiénes van a ser los otros candidatos? ¿Cuánto trabajaron, qué administraron? ¿Qué equipo están armando? ¿Dónde van a ir? ¿Cuál es el país que ustedes quieren? Yo quiero un país de futuro y así como hice con Giuliani para progresar, voy a llamar a los mejores del mundo, voy a hacer lo mismo con educación, con Nueva Zelanda con el agro. Ese es el país que quiero”, afirmó.