Casmu fue obligado a dar una medicación por decisión judicial Un paciente hemofílico que recibió la indicación de un medicamento por parte de su médico tratante accedió a él por una decisión judicial, luego de que el jefe del servicio denegó el acceso.

Actualizado: 22 de Noviembre de 2017 | Por: Emiliano Zecca

El prestador de salud Casmu fue obligado por una sentencia del Poder Judicial a brindarle medicación a un usuario de forma irrestricta cada vez que le sea indicada por su médico tratante.

La jueza dice en el considerando de su sentencia que la institución le niega la medicación sin un fundamento científico. La medicación que se reclamó es el Factor VIII, indicado a los pacientes hemofílicos severos del tipo A.

En este caso, el paciente recibió la indicación por parte de su médico tratante, pero el jefe del servicio denegó el acceso. El abogado Juan Ceretta, que presentó la demanda por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, dijo a 180 que el tema de fondo era intentar gastar menos.

“Los médicos pueden cumplir un rol de médico tratante, cuando indican algo para sus pacientes, y otro cuando se transforman en administradores de gastos. Porque ahí la cosa se complica, hay que

preguntarse ¿qué estoy resolviendo? Y lo decido, ¿como médico tratante que quiere lo mejor para el paciente o como administrador de una institución en la que hay que cuidar los recursos? En estos casos, y es parte de la defensa del Casmu, el paciente con hemofilia que se presenta en la emergencia o la consulta, si aguanta el dolor, si espera unas horas a que el hematoma ceda, la necesidad del medicamento se diluye”, explicó.

Cualquier persona con un ingreso menor a 30.000 pesos se puede presentar ante el consultorio de la Facultad de Derecho para que sea patrocinada su demanda, en caso de que la consideren procedente. En reclamos de medicamentos, la mayoría se presentan contra el Ministerio de Salud Pública y después contra el Fondo Nacional de Recursos.

Ceretta dijo que no es común ir contra un prestador de salud. “Muchas veces porque en el diagnóstico que hacemos encontramos que la responsabilidad no es de los prestadores y muchas otras porque los usuarios no quieren enfrentarse a los prestadores. Hay que tener en cuenta que un paciente enfermo no está en una situación de decidir o entablar un juicio contra su prestador de salud. Esa es una relación para mucho tiempo, en general, y cuando uno está enfermo merece esa consideración aún más”, afirmó.