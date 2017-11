Beneficios fiscales a UPM existen para todos, según Viñales Gustavo Viñales, colaborador de No toquen nada, habló sobre el acuerdo del gobierno con la empresa finlandesa UPM por su segunda planta de celulosa, y dijo que “no hay ningún contrato específico de inmunidad tributaria”.

22 de Noviembre de 2017

“Acá no se está otorgando nada diferente a lo que nuestras normas legales otorgan en términos de beneficios fiscales. El acuerdo no deja sujeta ninguna condición que haya que aprobar legalmente, no es que haya que aprobar una ley o decreto especifico con nombre UPM para otorgar los beneficios”, explicó Gustavo Viñales, máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, y colaborador en economía tributaria de No toquen nada.

Viñales dijo que ante cierta suspicacia respecto a las negociaciones del gobierno con UPM por no haber sido abiertas, analizó el contrato con la empresa finlandesa y dijo que “no hay ningún contrato específico de inmunidad tributaria”, y añadió que “la idea es otorgarle el mayor de los beneficios dentro del marco legal”.

Para el colaborador de No toquen nada es importante que “no hay ninguna discriminación del origen del capital”. “Está claro que hay beneficios pero existen hoy y también están abiertos para otros. No son beneficios a extranjeros. Si alguien junta los dos mil millones de dólares y pone una planta de un rubro ‘x’, va a conseguir esos mismos beneficios”, comentó.

Además, Viñales dijo que en el contrato de UPM se ve que hay “un cierto reconocimiento al país, de confiar en las reglas del juego y el marco legal”. “Es verdad que se dan algunos plazos a 20 o 30 años pero las empresas para estos proyectos tan grandes podrían requerir marcos específicos y, en este caso, desde el punto de vista tributario, se da con la normativa vigente”, comentó.