Trump se enfrenta a Time por el número de la Persona del Año El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que había declinado una oferta de la famosa revista estadounidense Time para ser nombrado personalidad del año 2017, visiblemente molesto por algunos matices en la propuesta de la publicación.

Actualizado: 25 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

"La revista Time ha llamado para decir que PROBABLEMENTE sea nombrado 'Hombre (persona) del año', como el año pasado, pero tendría que acceder a una entrevista y a una sesión de fotos" para ello, tuiteó el presidente.

"He dicho que probablemente no fuera suficiente y he declinado. Gracias de todas formas!", añadió.

La revista respondió en su cuenta de Twitter: "El presidente se equivoca sobre cómo escogemos la Persona del año". TIME no comenta sobre su elección hasta la publicación, que es el 6 de diciembre".

La revista Time nombra cada año la personalidad que "más ha marcado el año, para bien o para mal". Donald Trump ya recibió esta distinción en 2016, año de su elección a la Casa Blanca, con el título "Presidente de los Estados divididos de América".

En 2015, 2014 y 2012, Trump se quejó en Twitter de que nunca había sido seleccionado por Time.

El pasado mes de junio, varios clubes de golf del millonario dominaron las primeras planas de los diarios, al colgar en sus establecimientos una falsa portada de un ejemplar de la revista Time con la imagen del presidente.

Desde su llegada a la presidencia, Trump mantiene una relación conflictiva con parte de la prensa estadounidense, a la que califica de crear "Fake news" (Noticias falsas) y a la que acusa de intentar denigrar su política y su personalidad.

(AFP)