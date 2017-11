Phil Collins actuará en Montevideo en marzo En marco de una gira regional, el músico británico Phil Collins llegará a Montevideo y se presentará el 17 de marzo en el Estadio Centenario.

Actualizado: 27 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

La gira será la vuelta de Collins a los escenarios, tras 10 años sin presentarse en vivo. El tour comenzará en febrero en Brasil. Además de Uruguay, el músico tocará también en México, Perú, Chile, Argentina y Puerto Rico.

El artista ha vendido más de 100 millones de discos y había anunciado su retiro de la música en 2011. Su última gira fue en 2007.

Sin embargo, volvió a tocar en vivo en un evento para su propia Little Dreams Foundation el año pasado, antes de realizar dos de sus mayores éxitos en la apertura del US Open de Tennis en Nueva York en agosto.

"Pensé que me retiraría tranquilamente pero gracias a los fanáticos, a mi familia y al apoyo de algunos artistas extraordinarios, he redescubierto mi pasión por la música y la interpretación. Es hora de volver a hacerlo todo, estoy emocionado. Simplemente se siente bien", dijo el músico según declaraciones reproducidas en el comunicado que anuncia la gira.

Phil Collins saltó a la fama primero como baterista y luego como líder de Génesis, haciendo su debut en solitario con el álbum Face Value de 1981.

Entre sus mayores éxitos se cuentan Easy Lover, You Can't Hurry Love, Against All Odds (Take A Look At Me Now), One More Night, Separate Lives, Two Hearts, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down, Both Sides Of The Story y Dance Into The Light.

Las entradas para el concierto en Montevideo, en el marco de la gira denominada The Legendary Phil Collins Live, comenzará el 13 de diciembre en Red UTS. Además, habrá una preventa para clientes del Banco Santander entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, con posibilidad de financiar hasta en seis cuotas.