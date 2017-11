Hasta ahora solo “buenas acciones” sin una política en discapacidad El coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, Federico Lezama, dijo que hasta ahora no hubo una política en discapacidad, solo un conjunto de buenas acciones.

Actualizado: 27 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Cuando la Intendencia de Montevideo presentó el primer plan de Accesibilidad de Montevideo, el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, Federico Lezama, dijo que la idea surgió cuando Uruguay presentó su informe de cumplimiento de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. “No íbamos orgullosos, íbamos a dar la cara. Vinimos y construimos este plan”, dijo.

En entrevista con No Toquen Nada, Lezama explicó que en relación a la discapacidad Uruguay tiene muchas acciones positivas y prestaciones a nivel del Estado, algunas no existen en otras partes del mundo. “Pero no hay una política. Es un conjunto de buenas acciones. Y, efectivamente, no íbamos orgullosos porque lo que teníamos para informar era que teníamos una carencia gigantesca y como país eso no se adecuaba a nuestras aspiraciones. Obviamente, nuestro tribunal es la gente que la vive acá, no el consejo de Naciones Unidas”, afirmó.

Lezama dijo que los primeros datos sobre discapacidad fueron aportados por el Censo 2011, pero eso no alcanza para pensar las políticas. “Te da una aproximación, una idea global, pero no tiene un base científica. La construcción de datos hoy, si se está trabajando, no es de público conocimiento. Porque como país se debe tener un sistema único de valoración de la discapacidad y su certificación. Esto es la principal dificultad para tomar decisiones más profundas, porque ningún gobierno medianamente responsable va a tomar una definición sobre una asignación de recursos sobre un universo que no conoce. Una mutualista, ASSE o una escuela no saben cuántas personas con discapacidad tienen y si no lo sabés no podés organizar tu estrategia. Se restringen las posibilidades de atención. Ni que hablar cuando hablamos de salir a la calle o ir a tomarse una cerveza en un boliche”, explicó.

El plan tiene 180 metas en el que se definen las tareas, plazos y responsables de cumplirlas.

“Este plan es un antes y un después porque establece objetivos estratégicos. Lo que aporta en este contexto es un rumbo, es puntería. Y al mismo tiempo establece avances concretos. Cada meta se tiene que cumplir. Es un punto de inflexión en la forma de gestionar, pretendemos que deje de ser una inspiración de una administración y que se meta en la vida de la institución. Todo lo que está ahí se tiene que cumplir y si no se cumple, la sanción tiene que ser moral, dijimos que íbamos a cumplir y no cumplimos, y va a ser justo en año electoral, así que la sanción duele doble”, sostuvo Lezama.