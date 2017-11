Asesino de Brissa fue denunciado por violencia de género un mes antes del crimen El autor del asesinato de Brissa González, la niña hallada la semana pasada en el balneario Las Vegas, tenía un antecedente de 2004 por atentado violento al pudor y estaba a punto de quedar bajo vigilancia con una tobillera electrónica.

Actualizado: 28 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Los datos surgen del expediente de un caso iniciado el 23 de octubre en el juzgado de Familia Especializado de 7º de Montevideo a cargo de la jueza Lilián Elhorriburu.

Según la información brindada por el Poder Judicial, una mujer que estuvo nueve meses en pareja con él, lo denunció por malos tratos, violencia física, psicológica y un intento de mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

También agregó que sufrió la persecución insistente del taxista de 35 años después de haber cortado con la relación y que el hombre le planteó que quería cuidar a sus hijas (tiene dos, una de ocho años y otra de cinco).

Del relato de la mujer surge que en la noche del 19 de octubre el acusado irrumpió en su casa, saltando un portón. "Abrime, quiero hablar contigo, vos me engañás con otros por Facebook", le gritó mientras golpeaba la puerta. No pudo entrar pero cuando la mujer salió para su trabajo, él estaba esperándola afuera pero no le dijo nada, se quedó mirándola.

La denunciante dijo que antes él la había amenazado con la frase “me lo vas a pagar con sabre”. Esto surgió cuando la mujer quiso terminar con la relación “porque es muy impulsivo y porque no le gustó que el indagado manifestase que le dejara cuidar a sus hijas y se le presenta en todas partes, ya que es taxista”, dice el informe del Poder Judicial.

La jueza de esta causa interpuso medidas cautelares, prohibición de comunicación, acercamiento y relacionamiento en un radio de exclusión de 500 metros. La magistrada también decidió derivar a la mujer a un servicio de asistencia a la víctima de violencia de género y al agresor al Proyecto Dominó, que atiende a hombres violentos.