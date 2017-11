“No me quiero hacer la víctima, pero soy una excepción” Raúl Sendic concurrió a la Comisión Investigadora sobre financiamiento de campañas electorales para renunciar al cobro anticipado del subsidio por su cargo de vicepresidente

Actualizado: 28 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Decidí renunciar al cobro anticipado del subsidio para evitarle a la vicepresidenta la situación de tener que reiterar el gasto o no, no sé lo que va a hacer, pero ya que el Tribunal de Cuentas actuó por excepción, porque no ha sido la regla, todos han cobrado subsidio los que lo han querido cobrar, antes y después de Sendic, entonces en este caso ya que el Tribunal de Cuentas actuó y observó, decidí renunciar al subsidio anticipado", dijo el ex vicepresidente.

Sendic planteó también que en varios casos fue objeto de actuaciones inusuales de organismos políticos y estatales en su contra.

"El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio actuó por excepción, es el único caso en el que ha actuado. La Junta de Transparencia y Ética Pública actuó por excepción, es el único caso en el que ha actuado. El Tribunal de Cuentas también actuó por excepción. No me quiero hacer la víctima, pero es evidente que soy una excepción, y lo termina de ratificar esta conducta del Tribunal de Cuentas", expresó.

El ex vicepresidente también comentó a la prensa parte de lo que dijo en la Comisión Investigadora sobre financiamiento de campañas electorales. Allí rechazó vínculos entre la agencia publicitaria La 10, que trabajó para ANCAP y la campaña de la 711.

"La Diez no tuvo ninguna participación en la campaña electoral de la 711. Algunos de los integrantes de las otras empresas de publicidad que estaban en la licitación los conozco personalmente, algunos de ellos incluso trabajaron directamente en la campaña electoral del Frente Amplio. Y con el señor Álvarez yo no tenía ningún tipo de relación, lo dejo bien claro porque es una de las fábulas más que se han inventado a lo largo de estos últimos meses", señaló.

Sendic también defendió la trasnparencia de la lista 711 respecto a su financiamiento para la última campaña electoral

"Tengo absoluta tranquilidad con el financiamiento de la campaña electoral de la 711. La 711 fue de los primeros grupos políticos que publicaron y entregaron a la Corte Electoral su informe sobre financiamiento y gastos de la campaña, como otros grupos y sectores políticos no lo hicieron. Nosotros lo hicimos y es público, y ustedes pueden acceder cuando quieran", dijo Sendic.