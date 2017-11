Jutep: Bascou tomó decisiones que le generaron “beneficio económico” La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un informe por las compras de combustible de la administración de Agustín Bascou en la Intendencia de Soriano a las estaciones de servicio de las que es dueño.

Actualizado: 28 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

"En su carácter de intendente adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba", señaló la Jutep en su informe publicado este martes.

Bascou fue quien decidió renovar el contrato que incorporaba a la intendencia al Sisconve, lo cual "generó beneficios económicos para las estaciones de servicios en las que la Intendencia cargaba combustible adquirido a Ancap, y en particular para las tres estaciones en cuyas sociedades propietarias tenía participación el Sr. Bascou".

La Jutep dio la razón al intendente nacionalista en que estas condiciones no implicaron en ningún caso pérdida de dinero para la Intendencia. Sin embargo aclaró que "el eventual perjuicio al Estado" es uno de los elementos a evaluar pero "no es el único" y por ello las normas castigan el provecho económico "se haya consumado o no un daño al Estado".

"La situación planteada generó un beneficio económico para el Sr. Bascou, su cónyuge y sus socios en Radial Mercedes Ltda. e Ilanir S.A.", dice el informe firmado por el presidente Ricardo Gil, el vicepresidente Daniel Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez.

