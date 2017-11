Lacalle Pou cuestionó “liviandad” de Vázquez al dar números de UPM El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou realizó este martes 63 preguntas a los cinco ministros que concurrieron al Senado a explicar el precontrato para una segunda planta de celulosa de UPM.

Actualizado: 29 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

El líder blanco cuestionó, entre otras cosas, la forma en la que el presidente Tabaré Vázquez manejó el monto de la inversión.

“Llama la atención la liviandad con la que el presidente de la República habló de la cuantía de esta inversión: 4.000 millones y de un plumazo bajó a la mitad, nos enteramos que eran 2.000 millones. Y no digo esto solo por un tremendo error de cálculo. Lo que quiero decir que es necesario saber cuál es la ecuación económica. ¿Hay una ecuación económica? ¿Se sabe cuánto va a invertir el país, cuánto de renuncia fiscal? Lógicamente se trata de costo beneficio. Deberíamos revisar esos números”, dijo Lacalle Pou.

El ministro de Economía Danilo Astori contestó a este planteo señalando los montos de inversión que figura en el precontrato firmado con UPM.

“Una inversión de 2.000 millones de euros, cuyo equivalente en dólares al cambio de hoy es de 2.450 millones. Y luego los complementos que realizará la propia UPM para llegar a los 4.000 millones. Los del puerto, unos 250 millones de dólares aproximadamente, viveros y otras actividades relacionadas que no están estimadas rigurosamente, tierras por 300 millones de dólares, inversiones de largo plazo por 700”, cuantificó Astori.

Respecto al compromiso del Estado uruguayo de construir un nuevo ferrocarril central desde la zona de la futura planta hasta el puerto Lacalle cuestionó la forma en la que el gobierno presenta esa inversión.

“¿Por qué no se había dicho en los presupuestos y en las PPP que se iba a hacer el ramal de la vía férrea hasta Paso de los Toros? NO estaba en los cálculos. Y ahora resulta que es inevitable. Yo estoy seguro de que no era prioritario de no estar UPM”, afirmó.

A esto respondió el ministro de Transporte, Víctor Rossi, que destacó la importancia del proyecto más allá de UPM.

“Lo hace a partir de una necesidad, de un déficit en materia de infraestructura que ha sido ampliamente comentado, discutido, promovido, en la sociedad uruguaya. También por el convencimiento de que la infraestructura siempre tiene que ir por delante de las necesidades, de las exigencias”, dijo.