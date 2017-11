Trump reenvía tuits con videos antimusulmanes

En uno de los videos divulgados por Jayda Fransen, exlíder del grupo de extrema derecha Britain First (Gran Bretaña Primero), aparece un supuesto musulmán golpeando a un niño holandés en muletas, y en otra grabación se describe a una mafia islamista que empuja a un adolescente desde un techo.

Un tercer video busca mostrar a un musulmán derribando y destruyendo una estatua de la virgen María. Esta grabación, que está en YouTube desde 2013, viene descrita como la destrucción de un ícono por parte de un yihadista en Siria.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP