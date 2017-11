“No podemos tolerar la amenaza por nuestro trabajo”, advierten los defensores públicos El Colegio de Abogados y la Asociación de Defensores Públicos emitieron comunicados respaldando a los abogados del presunto homicida de Brissa González y rechazando las agresiones y amenazas que sufrieron en los últimos días.

Actualizado: 30 de Noviembre de 2017 | Por: Redacción 180

Adriana Berezán, presidenta de la Asociación, explicó a No toquen nada la motivación para sacar el comunicado.

“Es esencialmente porque nos preocupa que nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos sigan sin entender lo que significa la defensa pública y el defensor público. Tienen que tener claro que nosotros cumplimos un servicio esencial al Estado de Derecho y así lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia. Por eso mismo, ninguno de nosotros tiene el privilegio que podrían tener otros abogados de elegir. Yo no puedo elegir a quién patrocino en la materia Penal o de adolescentes infractores. Yo tengo el deber de garantizar el debido proceso”, afirmó.

Por su parte, el Colegio de Abogados, se centra en las “amenazas y agravios recibidos por los defensores públicos Estefanía Broggi y Diego Moreira”. El texto resalta “Que la defensa pública y el derecho a la defensa, es uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, y que toda persona tiene derecho a ser asistido técnicamente cualquiera sea la conducta que se le impute”.

En esa misma línea Berezán, de la Asociación de Defensores Públicos, pidió respeto a la tarea que desarrollan

“Lo que no podemos tolerar por nuestro trabajo es el insulto, la amenaza. Nos generó muchísima tristeza porque no habla muy bien de nosotros como seres humanos y nos preocupa. Cada vez que estas cosas ocurran vamos a levantar la voz y a decir '¡cuidado, violencia con violencia, no! Respeten nuestro trabajo porque para eso nos pagan'”, afirmó.