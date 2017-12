“La izquierda debió tener otra capacidad de reflexión” sobre la discapacidad Federico Lezama es el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión y hace 10 años que trabaja vinculado al tema dentro de la Intendencia de Montevideo. En entrevista con No Toquen Nada habló sobre la mirada política que se le dio al tema.

02 de Diciembre de 2017

Federico Lezama es el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión. La Intendencia lo presenta como “educador popular con formación en la Multiversidad Franciscana y realizó cursos en la Facultad de Ciencias Sociales y Formación Docente”.

Su trayectoria dentro de la IM comenzó en octubre de 2008, cuando asumió como coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Gestión Social de la Discapacidad. Antes, en el período 2005-2008 trabajó en la redacción de las leyes 18.094 y 18.651 que establecen derechos para las personas con discapacidad en Uruguay.

“Identifiqué que no había militantes políticos trabajando en la discapacidad, principalmente de la izquierda. Era un tema que había sido abandonado e incluso había un pudor de involucrarse porque era como hacer política con los niños. Se los infantiliza, no se los veía como sujetos de lucha, de cambio”, dijo Lezama sobre cómo se vinculó con el tema.

“Hoy se articularon todos mis procesos: mi opción política en torno al tema, mi trabajo en la intendencia con la posibilidad de hacer cosas concretas y hoy me siento un militante orgánico de la discapacidad, al punto de que lo incorporé a mi propia vida. Cuando festejo los cumpleaños de mis hijas busco que sean lugares accesibles porque tengo amigos que viven en una silla de ruedas y no pueden ir si no. Esto no es un tema más, es el tema en que elegí quedarme”, contó.

En la entrevista, Lezama reflexionó sobre la mirada política que le ha dado la izquierda y la política en general al tema. “El elemento conector histórico de las personas que tienen una discapacidad con el resto de la sociedad es la caridad. A las personas con discapacidad se las ayuda, se les dona, se organizan paellas para sostener sus instituciones y no hay un cuestionamiento de fondo de que eso está basado en una falsa generosidad. Y la izquierda debió tener otra capacidad de reflexión por su posicionamiento y opción ética. No lo hizo. Los grandes cuadros teóricos y actores de la política jamás lograron mirar para el costado y ver que había un conjunto de personas que no estaban siendo parte de los procesos de transformación aún teniendo hijos, hermanos o vinculaciones directas. Acá no es un problema de si te toca o no en la familia, porque cuando te toca a veces te impide verlo de otra manera. Yo siento que no tengo ningún vínculo personal ni histórico. Fue una opción política, porque tuve la empatía suficiente para sentirme parte de esa organicidad de la vida, sin las cargas de la lástima y la caridad. Yo no les tengo lástima, entiendo que tienen situaciones muy duras de vida, la mayoría se queda dentro de su casa y es no es justo. Ningún proyecto con justicia social admite que un sector de la población se quede adentro de su casa”, afirmó.