Cardozo “contentísimo de que se esté desterrando” el humor misógino en carnaval Yamandú Cardozo hizo autocrítica sobre algunos cuplés de Agarrate Catalina y dijo que se propuso "eliminar la agresividad al pedo".

Actualizado: 03 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

En entrevista con La Mesa de los Galanes de DelSol, el líder de Agarrate Catalina fue consultado por los aspectos del carnaval que le alegran que se hayan eliminado. "Del carnaval de los 90, 2000 y hasta incluso con resabios propios y réplicas cometidas por nosotros mismos simulando ese carnaval, hay cierto humor de carnaval que estoy contentísimo que se esté desterrando: el humor misógino, homófobo, discriminador"; contestó.

Por ejemplo, dijo que no volvería a hacer "La travesaña", espectáculo del año 2003.

"Nunca la hicimos con una intención discriminatoria ni de señalar ni de segregar ni de hacer sentir mal, pero entiendo perfectamente que alguien se pueda haber sentido señalado y discriminado por la reproducción de un modelo de humor que a mí ya no me gusta y que por suerte no hay que prohibir, la gente se empezó a dejar de reir de esto", dijo Cardozo.

Otro cuplé que no repetiría es el que hablaba de adolescentes en el año 2012.

"Era un cuplé que hablaba desde la ironía de la baja de edad de imputabilidad; era una cuestión irónica que jugaba un juego tremendamente arriesgado que hoy por suerte no se podría hacer", expresó.

"Tenemos una capa protectora: la murga, el código aceptado. La gente ya sabe que las murgas son irónicas o que tienen esa licencia artística para matar. Estamos un poco más protegidos, pero la literalidad absoluta y la propia percepción de tu cosmovisión, algo que no sé si es ironía pero me rompe los huevos, me cierro, me pongo el balde, está muy exacerbado. Tenemos que seguir trabajando sobre la sátira y la ironía en el humor, obviamente trabajando desde la inclusión", agregó.

Cardozo reconoció que en su murga están intentando "eliminar la agresividad al pedo". "También es un pecado que hemos cometido los letristas, porque la agresividad es efectiva, porque Los Tres Chiflados se dan vuelta y a uno le pega la escalera en la nuca y se cae de culo y no sé por qué nos reímos, pero nos reímos. Eso mismo en el humor escrito también funciona", explicó.

"Hemos caído mil veces en cuartetas enarde-tribunas, pegale a este que es fácil, que es gol. Entonces el ejercicio que hacemos es intentar eliminar la agresividad que sabemos que no tiene nada detrás más que agresividad", dijo Cardozo.