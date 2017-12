Esta semana se pone en marcha Uruguay Presente, app nacional de transporte Una aplicación de transporte de pasajeros uruguaya empezará a funcionar el jueves de la semana que viene. La empresa se llama Uruguay Presente.

Actualizado: 03 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

John Tarin, uno de sus fundadores, dijo que comenzarán con un servicio similar al que brindan otras aplicaciones como Uber e EasyGo.

“Nos sentimos como la primera aplicación uruguaya porque somos la primera en ofrecer todos los servicios que pueden existir en el país. Hay otras aplicaciones nacionales que quizás se crearon primero pero son para sectores determinados, mientras que nosotros vamos a abarcar todo. Queremos que esta tecnología sea utilizada por todos los vehículos que viven de transportar a la gente”, expresó.

Tarin dijo que cuentan con más de 2.000 conductores inscriptos. Según supo No toquen nada, los representantes de la compañía todavía no se reunieron con la división de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. El fundador aseguró que van a cumplir con la regulación existente y que quieren estar en todo el país.

“En Montevideo hay una regulación y nosotros nos vamos a basar en ella al pie de la letra. Se necesita tener un auto con no más de seis años de antigüedad, de determinadas dimensiones, con doble airbag, frenos ABS, y los conductores deben tener libreta profesional y su empresa creada en DGI”, agregó.

John Tarin trabajó para las empresas Easy y Uber cuando llegaron a Uruguay. Según contó, la idea de esta aplicación surgió de su experiencia anterior.

“Me encantó trabajar para ambas pero no estábamos de acuerdo en cómo se estaban algunas cosas haciendo y en la mentalidad, por eso es que me salí. Tratamos de traer esto a la ciudad y a todo Uruguay atacando las desventajas o las cosas que se estaban haciendo mal, también confiando en las virtudes de las otras plataformas, porque las tienen, no voy a ser hipócrita”, mencionó Tarin.

Para pagos se aceptarán todas las tarjetas de crédito locales y además esperan contar con débito. Incluso, el día del lanzamiento esperan que sea con 15 viajes gratis por conductor. El fundador de Uruguay Presente dijo que el 95% de los 2.000 conductores inscriptos aceptó esa propuesta.

“Hallamos muy interesante la propuesta. Quizás ustedes lo pueden ver por el lado de la fidelización y lo enganchados que están con el proyecto. No los estamos obligando, hay un grupito pequeño, quizás el 5%, que no quiere porque no quiere gastar el combustible, están muy apretados en su economía y dijeron que la situación no se los permite”, dijo Tarin.