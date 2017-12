Mujica, los que lo presionan y los que lo odian El expresidente José Mujica afirmó en Cerro Largo que hay gente “muy importante en este país” que lo odia. Agregó que quienes más lo presionan para que sea candidato son los más humildes.

“Me doy cuenta de que tengo que apoyar y no quiero la confrontación en el país. No preciso lo que dicen las encuestas. La gente humilde de la calle, por ahí, se siente muy identificada y es la que más me presiona. Pero hay gente, no mucha pero muy importante en este país, para la economía porque contribuyen a traer dividas, son parte del país y me odian. Me odian. Y creo que el país precisa de esa gente porque los que yo más defiendo dependen en materia de trabajo y otras cosas de esa gente”, dijo Mujica en una rueda de prensa.

El senador del Movimiento de Participación Popular que el ministro de Economía, Danilo Astori, es “un hombre muy sensato” y es uno de los candidatos en carrera para la postulación frenteamplista.

“Astori es un candidato seguro y no va a hacer ninguna cosa rara. No les gustará, será muy profesor, todo lo que quieran pero no le va a precipitar un descalabro. Para esos sectores que no simpatizan conmigo, sería un candidato potable”, afirmó.