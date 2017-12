Tecnologías de la información: mitad de los egresados de UTEC y desempleo cero La mitad de los primeros egresados de la UTEC se titularon en Tecnologías de la Información. En total, esta carrera contó con 16 egresados de los 32 que se recibieron este año en la nueva universidad. El resto hizo la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, la licenciatura en Análisis Alimentario y el Manejo de Sistemas de Producción Lechera.

Actualizado: 04 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Alejandra Viglietti, que se tituló en Tecnologías de la información, dijo esta mañana en No toquen nada que la carrera tiene desempleo cero.

“La UTEC salió a preguntarle a las empresas qué perfiles necesitaban y la misma indusrtia junto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) en distintas reuniones fueron diciendo que necesitaban gente que hiciera testing, base de datos, programación. En base a eso se formuló la carrera. Tecnologías de la información es un rubro que tiene desempleo cero, hay más trabajo que gente capacitada. Por eso nosotros tenemos una movilidad grande, la dinámica es así porque a veces cambia la tecnología o uno se aburre y cambia de trabajo”, explicó.

El 89% de los egresados constituye la primera generación de estudiantes universitarios en su familia. En el caso de tecnologías de la información, al finalizar el primer año los estudiantes obtienen una titulación intermedia en “Certificación en Desarrollo de aplicaciones y Testing”.

“El testing es primero ver que las cosas funcionen, que no se tranquen, que no se apague, que no quede congelada la pantalla pero también que haga lo que el cliente pidió. Entonces ahora está muy en boga porque es un valor agregado que se le da, la calidad. La forma diferenciarse en poner mejores estándares de calidad. Y en ese sentido es muy bueno el nivel que tenemos”, afirmó.

La UTEC tiene 850 estudiantes activos. En 2014, cuando empezó, eran dos carreras y había 40 estudiantes. Ahora se dictan 11 carreras en siete ciudades, con dos Institutos Tecnológicos inaugurados.

Muchos cursos que se dictan en la UTEC tienen un fuerte peso de la modalidad de clase a en video conferencia.

Viglietti, además de egresada, hoy es docente y contó que da clases desde su casa. “Tenemos una plataforma a la que accedemos todos los días si queremos y los domingos en particular para nosotros se habilitaba el contenido de esa semana que empezaba. Eso permitía que el que tenía tiempo libre el lunes, metía pata ese día y después aflojaba. O ponía mucho énfasis los fines de semana. Cada uno se acomoda el tiempo como quiere”, dijo.